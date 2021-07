Ein 13-jähriger Junge ist am Bahnhof in Böhl-Iggelheim im Rhein-Pfalz-Kreis ins Gleisbett am Mittwochmittag zwischen einem einfahrenden Zug und der Bahnsteigkante gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei konnten Freunde ihn aus dem Gleisbett ziehen. Der Junge sei mit einem Fahrrad auf dem Bahnsteig gewesen. Wie der 13-jährige in das Gleisbett fiel, ist noch unklar.