Wie alt sind die jüngsten Patienten und wie viele Herz-Lungen-Maschinen sind noch frei? Im Interview erzählt die Oberärztin der Intensivstation am Klinikum Ludwigshafen, Dr. Florentina Kosely, von der aktuellen Situation.

SWR Aktuell: Wie ist die Situation auf der Intensivstation im Klinikum Ludwigshafen?

Dr. Florentina Kosely: Die Situation auf unserer Intensivstation ist in den letzten Tagen, fast schon Wochen dauerhaft sehr, sehr angespannt. Wir sind dauerhaft voll belegt. Wir mussten auch die zweite Intensivstation schon eröffnen, auch für Covid-Patienten, weil die Anzahl der Patienten stetig steigt und wir auch sehr viele junge Patienten haben, die auf die Intensivstation kommen.

SWR Aktuell: Sie sprachen es gerade an: Welche Patienten liegen denn gerade auf der Intensivstation?

Dr. Florentina Kosely: Also wir haben auch im Vergleich zu der ersten und zweiten Welle deutlich jüngere Patienten. Unsere jüngste Patientin ist 21 Jahre gewesen. Sie ist mittlerweile zum Glück schon wieder zu Hause. Aber wir sehen Patienten im Alter von 35, 36 und 37 Jahren mit keinerlei Vorerkrankungen, die aber schwer an Covid-19 erkrankt sind. Zwei der jungen Patienten sind auch an der ECMO, also an der künstlichen Lunge, weil die Lunge nicht mehr funktioniert. Man sieht, dass die jüngeren Patienten länger aushalten, bis sie tatsächlich ins Krankenhaus kommen, bis sie symptomatischer sind, weil sie mehr körperliche Reserven haben als ältere oder vorerkrankte Patienten. Deswegen ist auch die Zahl der Patienten direkt auf den Intensivstationen deutlich höher, als wir das in der ersten und zweiten Welle gesehen haben.

SWR Aktuell: Sie haben die die ECMOs angesprochen, die Herz-Lungen-Maschine? Wie viele sind da in Gebrauch und wie viele noch frei?

Dr. Florentina Kosely: Derzeit haben wir vier von sechs Herz-Lungen-Maschinen im Betrieb. Wenn fünf Maschinen laufen, kommen wir damit zurecht. Die sechste Maschine ist allerdings die Ersatzmaschine. Denn die Herz-Lungen-Maschinen können auch nicht endlos laufen und man muss sie auch mal wechseln. Diese Situation hatten wir auch schon mal. Da hatten wir fünf Maschinen laufen über längere Zeit. Das hatte zur Folge, dass wir Patienten, bei denen der Zustand sehr kritisch war und die dann auch an die ECMO mussten, schon weiter weg per Hubschrauber verlegen mussten, weil wir keinerlei weitere Versorgungsmöglichkeiten hier hatten.

SWR Aktuell: Wir haben gehört: Es ist auch ein Patient mit 39 Jahren in den letzten Tagen verstorben. Können Sie uns mehr darüber sagen und wie üblich ist das, dass auch solche, junge Menschen nicht überleben?

Dr. Florentina Kosely: Ich würde mal sagen, das ist leider einer der typischen, sehr, sehr dramatischen Verläufe. Es ist ein 39-jähriger Patient gewesen, der nicht wusste, dass er Covid hatte, der einfach schwer, schwer krank mit dem Notarzt ankam, direkt intubiert werden musste, also künstlich beatmet wurde. Das hat am Anfang gereicht Aber hat dann hat der Patient - und das sehen wir vermehrt in der dritten Welle mit den Mutationen - ein schweres Multiorganversagen entwickelt, wo die Niere und die Leber betroffen sind. Und dann ist er schlussendlich trotz maximaler Therapie verstorben. Das ist natürlich sehr dramatisch: der Patient hatte kleine Kinder zu Hause, keinerlei Vorerkrankungen. Das trifft natürlich die Familie, aber natürlich auch das Intensiv-Team umso mehr. Das muss ich ganz klar sagen.

SWR Aktuell: Haben Sie das Gefühl, dass solche Geschichten "draußen" ankommen und die Menschen in Rheinland-Pfalz ihre Situation auf dem Schirm haben?

Dr. Florentina Kosely: Ich glaube, es ist nicht so auf dem Schirm, wie es eigentlich auf dem Schirm sein sollte. Wir haben auch einige der jungen Patienten, die ganz ehrlich sagen, sie waren eigentlich vorher Corona-Leugner und sind jetzt sozusagen da, haben das jetzt einmal durchgemacht und haben auch gesehen, wie schwer man daran erkrankt. Sie sagen dann so nach dem Motto: „Sie krempeln das Leben nun um“. Aber es kommen viele Angehörige, die fragen: „Wie kann man denn an Corona so schwer erkranken?“ Also ich muss schon durchweg sagen: Die Schwere der Erkrankung ist nicht allen bewusst.

SWR Aktuell: Was fordern sie in der aktuellen Situation?

Dr. Florentina Kosely: Wir müssen schauen, dass wir das in den Griff kriegen. Da ist jetzt eigentlich auch die Politik wirklich noch mal gefragt, dass man da an einem Strang zieht. Sonst sind die Patienten die Leid tragenden, wenn wir nicht alle adäquat versorgen können. Auch wenn wir viele Patienten versorgen können: Es erkrankten einfach viele und es sterben viele. Das sind Fälle, wo man sagen muss, wir müssen versuchen, da eine Struktur reinzukriegen, damit weniger Patienten schwer krank werden.

SWR Aktuell: Würden Sie einen Ausblick geben? Bereiten Ihnen die nächsten Wochen Sorgen?

Dr. Florentina Kosely: Ja, also man wächst mit seinen Aufgaben. Mehr Kapazitäten haben wir nicht. Es geht darum, dass wir alle an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten. Ich denke, dann finden wir immer irgendeine Lösung. Wir schauen, dass andere Krankenhäuser uns Patienten abnehmen können. Aber ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr anstrengend für alle Beteiligten: Ich rechne mit sehr vielen Patienten. Die Patienten werden einfach schwer krank eingeliefert. Meistens gibt es immer so eine Welle, dann kommen mehrere Patienten gleichzeitig. Dann ist wieder ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe. Dann kommt wieder so ein richtiger Schub an Patienten. Das ist auch ein großer Appell an die Mitbürger, dass alle ihre Kontakte beschränken. Ich weiß, es stehen Feiertage vor der Tür, orthodoxe Ostern, Ramadan, … Aber ich denke, es funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen und nicht nur, wenn man noch mehr Intensivbetten schafft. Einfach, weil viele Patienten, die auch auf die Intensivstation kommen, einfach sterben - trotz maximaler Therapie.