Junge Aale für den Rhein

Zum Erhalt der Fischarten am Oberrhein werden derzeit wieder Jungaale in der Pfalz und in Rheinhessen ausgesetzt. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt mit. Nach Angaben der Behörde werden bis zu 200.000 Jungaale im Rhein ausgesetzt. Die Kosten lägen bei rund 90.000 Euro. Das Arterhaltungs-Programm basiere auf einer Verordnung der Europäischen Union von 2007. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd habe im Verlauf der Jahre die Besatzmengen im Rhein stufenweise erhöht, von 800 auf jetzt 1800 Kilogramm Jungaale. Seit Mitte der 90er Jahre seien die Aalbestände trotz besserer Wasserqualität im Fluss zurückgegangen. Gründe seien Barrieren im Rhein, wie Wasserkraftwerke, der Aalfang für den menschlichen Verzehr, aber auch der Befall der Aale mit Parasiten.