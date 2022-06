Verstöße gegen den Jugendschutz bei Alkohol und Zigaretten

In Neustadt werden in den Geschäften die Jugendschutzbestimmungen oft nicht eingehalten. Das haben unangemeldete Kontrollen der Stadt ergeben.

Bei diesen Testeinkäufen wird im Auftrag der Behörden ein Minderjähriger beauftragt, Zigaretten und Alkohol einzukaufen. Artikel also, die eigentlich nur an Volljährige verkauft werden dürfen. Wie die Stadt mitteilt, wurden in Neustadt jetzt sieben Testkäufe durchgeführt und das Ergebnis sei, so wörtlich, „erschreckend“. Nur ein Ladengeschäft hat sich korrekt verhalten, das Alter des Käufers überprüft und den Verkauf dann verweigert. Alle sechs anderen haben ohne Weiteres die verbotenen Alkohol- und Rauch-Artikel verkauft und haben damit gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Die Verantwortlichen in Neustadt müssen jetzt mit Geldstrafen rechnen. Die Stadt hat weitere Testkäufe angekündigt.