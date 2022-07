Jugendschutzkontrollen in Landau haben laut Stadtverwaltung ein erschreckendes Ergebnis gebracht. Die Stadt hatte einen 17-Jährigen in sieben Geschäfte geschickt, um Alkohol und Zigaretten einzukaufen. In fünf Fällen bekam der junge Testkäufer die Ware anstandslos ausgehändigt. Diese Verstöße werden jetzt angezeigt, teilte die Stadt Landau mit. Um das Einhalten des Jugendschutzgesetzes zu gewährleisten, bietet die Stadtverwaltung Schulungen für Verkäufer an.