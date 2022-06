per Mail teilen

Ein Jugendlicher hat gestern am frühen Abend in Ludwigshafen Oggersheim einen Backstein auf die Frontscheibe einer herannahenden Straßenbahn geworfen. Die Scheibe splitterte und der Straßenbahnführer wurde leicht verletzt. Der etwa 16-Jahre alte Täter flüchtete gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze rote Hose. Auch die beiden anderen Jugendlichen hatten weiße T-Shirts an. Die Polizei sucht Zeugen.