per Mail teilen

In einem Berufungsverfahren am Landgericht Frankenthal ist ein junger Mann aus Neustadt unter anderem wegen Landfriedensbruch zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hatte andere Jugendliche zu Gewalt gegen Polizisten aufgerufen. Diese waren zu einem Dreh zu einem Rap-Video in Neustadt gerufen worden. Auch habe er bei seiner Verhaftung versucht, die Polizeibeamten zu verletzen. Der Angeklagt war bereits vorbestraft. Das heutige Urteil ist bereits rechtskräftig.