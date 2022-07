Jugendlicher "Systemsprenger": Verhandlung am Amtsgericht Frankenthal

Ein jugendlicher Straftäter muss sich heute wegen zahlreicher Delikte am Amtsgericht Frankenthal verantworten. Obwohl keine schweren Straftaten dabei waren, sitzt der 15-Jährige in Untersuchungshaft.

Jugendlicher aus Grünstadt sitzt in Untersuchungshaft (Symbolbild) dpa Bildfunk Swen Pförtner

Der Jugendliche aus Grünstadt ist gerade am vergangenen Montag 15 Jahre alt geworden. Er soll eine Vielzahl von Straftaten begangen haben. Zwischen August 2021 und März 2022 soll er grundlos die Polizei gerufen oder den Feueralarm in einer Tiefgarage ausgelöst haben. Auch soll er mehrfach Motorroller gestohlen haben und damit herumgefahren sein - ohne Führerschein.

Nur minder schwere Straftaten

Straftaten mit hoher krimineller Energie seien bislang nicht dabei gewesen, so ein Gerichtssprecher. Der Jugendliche hat nicht mit Drogen gedealt oder wohl auch selbst keine genommen. Er war bisher auch nicht gewalttätig. Die gestohlenen Roller wollte er den Ermittlungen zufolge nicht verkaufen, sondern nur damit herumfahren. Dennoch sitzt er in der Jugendstrafanstalt in Schifferstadt in Untersuchungshaft. Wie der Gerichtssprecher dem SWR sagte, besteht in seinem Fall "Flucht - und Verdunklungsgefahr".

Jugendlicher wohl schon als Kind straffällig

Offenbar handelt es sich um einen Jugendlichen, der in der Fachsprache von Sozialarbeitern als Systemsprenger bezeichnet wird. Seit der siebten Klasse sei er nicht mehr zur Schule gegangen und einen festen Wohnsitz habe er auch nicht. Er soll zudem schon als Kind - also bevor er mit 14 Jahren strafmündig wurde - Straftaten begangen haben. Die rund 20 Taten, die angeklagt sind, soll er allerdings alle mit 14 Jahren begangen haben.

Möglicherweise leidet der Minderjährige aus Grünstadt an psychischen Problemen. Für den Prozess ist bisher nur ein Verhandlungstag angesetzt.