15-Jähriger sticht anderen Jugendlichen in Ludwigshafen nieder

Ein 15-Jähriger hat am Sonntagabend einen 16-Jährigen im Stadtzentrum von Ludwigshafen mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass das Opfer notoperiert werden musste.

Der Angriff geschah laut Polizei am Sonntagabend gegen 20 Uhr. Der 15-Jährige soll auf den 16-Jährigen auf offener Straße mit einem Klapp- oder Springmesser eingestochen haben. Dabei traf er ihn im Bereich des Oberkörpers. Der Stich war so tief, dass das Opfer in einem Krankenhaus notoperiert werden musste. Aktuell bestehe keine Lebensgefahr für den Jugendlichen, so die Polizei.

Jugendliche hatten schon häufiger im Streit

Die Ermittler haben bisher noch keine Tatwaffe gefunden. Klar ist aber: Täter und Opfer kannten sich bereits und waren wohl schon häufiger aneinander geraten.

Jugendlicher nach Messerangriff auf freiem Fuß

Der junge Angreifer war zunächst vom Tatort geflüchtet, berichtet die Polizei in Ludwigshafen. Den Beamten gelang es aber, ihn aufzuspüren. Sie nahmen ihn vorläufig fest und übergaben ihn anschließend seinen Eltern. Da der Jugendliche mit 15 Jahren strafmündig ist, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.