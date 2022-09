Ein 16-Jähriger hat in einem Supermarkt in Ludwigshafen-Friesenheim am Mittwoch mehrere Menschen mit einem Messer bedroht.

Nach Angaben der Polizei sei der Jugendliche einer Kundin am Mittwoch Nachmittag in dem Supermarkt aufgefallen. Der 16-Jährige habe nämlich süßes Gebäck direkt aus der Auslage gegessen. Der junge Mann bedrohte die Kundin mit einem Messer. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / imageBROKER | Simon Belcher Als die Frau ihn deswegen angesprochen hat, habe der 16-Jährige sie beleidigt und mit dem Messer bedroht. Auch zwei Mitarbeiterinnen des Supermarkts, die dazu gekommen waren, habe er mit einem Messer bedroht. Die Polizei wurde informiert und die Beamte haben den Jugendlichen noch vor Ort festnehmen können.

