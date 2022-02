Drei Männer nach Überfall gesucht

per Mail teilen

Die Polizei sucht drei Männer, die in Frankenthal einen 17-Jährigen überfallen und ausgeraubt haben. Der Jugendliche war am vergangenen Freitagabend (mit einer Freundin) auf einem Spielplatz als die drei Männer auf ihn zukamen. Laut Polizei drohte einer dem 17-Jährigen mit einer Schusswaffe, ein anderer hielt ihm ein Messer an den Hals. Die Täter raubten einen kleineren Geldbetrag und ein teures Smartphone und flüchteten. Der 17-Jährige traute sich nach eigener Aussage erst gestern, zur Polizei zu gehen.