Vor einer Bäckerei in der Innenstadt

Zwei unbekannte Jugendliche haben am Samstagmorgen in Ludwigshafen einen Mann zusammengeschlagen. Zu dem Angriff kam es vor einer Bäckerei in der Innenstadt.

Nach Polizeiangaben haben die zwei Jugendlichen den 57-jährigen Mann am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr vor einer Bäckereifiliale angegriffen. Mit Schlägen und Tritten verletzten sie den Mann schwer. Zu den Gründen der Tat kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Die Polizei bittet um Hinweise Einer der Täter soll einer Beschreibung nach ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß sein. Der zweite Angreifer soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Außerdem soll der zweite Täter eine Basecap und eine grüne Jack getragen haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Entweder telefonisch unter 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.