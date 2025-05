Größerer Polizeieinsatz am Mittwoch an der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen: Eine 16 Jahre alte Schülerin hat eine Lehrerin mit einem Messer bedroht. Der Vorfall ging glimpflich aus.

Wie die Polizei mitteilte, hat die Jugendliche die Lehrerin am Morgen im Lehrerzimmer mit einem Taschenmesser bedroht. Die Schülerin war offenbar ins Lehrerzimmer gegangen, hatte sich vor eine Lehrerin dort gestellt und ein Taschenmesser herausgeholt. Andere Lehrer hätten die 16-Jährige daraufhin gepackt und festgehalten bis die Polizei eintraf. Verletzt wurde niemand, auch eine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler der Schule habe nicht bestanden, hieß es. Ludwigshafen: Schülerin bedroht Lehrerin mit Messer "Die 16-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand", teilte die Polizei mit. Die Schülerin sei an den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen übergeben worden, der die junge Frau in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht hat. Dort soll sie erst einmal untersucht werden. Der Schulunterricht an der Realschule in Ludwigshafen ist wegen des Vorfalls früher beendet worden. Alle Schüler und Schülerinnen seien nach Hause geschickt worden. Die Polizei ist noch vor Ort.