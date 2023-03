Die Polizei sucht nach einer Jugendlichen aus der Pfalz, die als vermisst gilt. Es ist der zweite Fall dieser Art binnen einer Woche.

Seit fast zwei Wochen wird die 17-jährige Sharon vermisst. Sie lebt in Annweiler und wurde der Polizei Landau zufolge zuletzt am Mittwoch, dem 15. März gesehen. An diesem Tag habe sie die elterliche Wohnung verlassen und sei seitdem nicht mehr aufgetaucht. Weil alle bisherigen Maßnahmen, sie zu finden, ins Leere gelaufen sind, geht die Polizei nun mit einem Foto der Gesuchten an die Öffentlichkeit.

Die 17-jährige Sharon aus Annweiler wird vermisst Polizei Rheinland-Pfalz

Es ist nicht der einzige Vermisstenfall, mit dem sich die Polizei Landau gegenwärtig beschäftigt: Seit vergangenem Freitag fehlt von Amelie Braun jede Spur, ebenfalls 17 Jahre alt. Sie hat laut Polizei um 18 Uhr die Wohnung der Eltern in Landau verlassen. Wo sie sich gegenwärtig aufhält, ist nicht bekannt. Obwohl beide Fälle einander ähneln, geht die Polizei bislang nicht davon aus, dass sie zusammenhängen.