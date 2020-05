Im Zuge der Corona-Lockerungen sind seit 18. Mai auch die vier Jugendherbergen in der Vorder-und Südpfalz wieder geöffnet. Das Interesse der Gäste sei groß. Die Jugendherberge in Bad Bergzabern beispielsweise ist nach eigenen Angaben gut gebucht. Über Christi Himmelfahrt und das aktuelle lange Wochenende seien über 70 Gäste im Haus. Auch für die Pfingstferien, die Anfang Juni in Baden-Württemberg beginnen, gebe es bereits viele Buchungen von Familien. Die Gäste hielten sich auch an die Hygieneregeln. In der Jugendherberge gibt es allerdings wegen der Corona-Vorschriften kein Buffet mehr, die Gäste werden am Tisch bedient. Das sei ein erhöhter Aufwand. Außerhalb der Schulferien und Wochenenden sei die Belegung geringer, man spüre, dass die Schulklassen und Seminarteilnehmer fehlen.