In der Jugendherberge in Speyer sind seit vergangenen Donnerstag 108 rumänische Erntehelfer auf Kosten ihres Arbeitgebers untergebracht. Sie bleiben dort bis zum Ende der vorgeschriebenen Quarantänezeit von 14 Tagen. Die Erntehelfer werden nach Angaben der Jugendherbergsleiterin jeden Morgen zur Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Pfalz abgeholt und abends wieder zurückgebracht. Eine Unterbringung auf dem Hof war aufgrund der strengen Hygiene- und Abstandsregeln nicht möglich. In der Jugendherberge dürfen verwandte Personen zu dritt in einem Zimmer untergebracht werden. Die übrigen wohnen in Doppel-oder Einzelzimmern. Laut Herbergsleiterin essen sie in mehreren Schichten, sodass sich immer nur eine begrenzte Anzahl von Menschen in einem Raum befindet. Die Rumänen sind vor der Abreise und bei der Ankunft in Deutschland medizinisch untersucht worden.