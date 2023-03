per Mail teilen

Die Aktion wäre wegen des Regens am Samstag beinahe abgesagt worden. Dennoch machte sich die Jugendfeuerwehr Kandel (Kreis Gemersheim) auf, die Landschaft von Müll zu befreien - und entdeckte dabei einen hilflosen Mann in einem Gebüsch.

Es waren wohl viele glückliche Umstände, die diesem Mann das Leben gerettet haben, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Kandel auf ihrer Facebook-Seite. Immerhin habe es am Samstag in Strömen geregnet, sodass die Aktion "Saubere Landschaft" der Jugendfeuerwehr beinahe gar nicht stattgefunden hätte. Dann aber besserte sich das Wetter und die Nachwuchskräfte in Kandel zogen los.

Die Nachwuchskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kandel beim Müllsammeln. Kurz darauf haben die Kinder und Jugendlichen einem Mann das Leben gerettet. Freiwillige Feuerwehr Kandel

Jugendliche der Freiwilligen Feuerwehr Kandel sammeln Müll

Als die Kinder und Jugendlichen nahe einem Mitfahrerparkplatz gerade Müll aufsammelten, nahmen sie laut Feuerwehr plötzlich eine Bewegung im dichten Gestrüpp wahr. Tatsächlich habe dann mitten zwischen Sträuchern und Unrat ein Mann gelegen - völlig durchnässt und unterkühlt.

Mann nahe Anschlussstelle Kandel-Mitte in hilfloser Lage

Gemeinsam mit ihren erwachsenen Betreuern sei die Jugendfeuerwehr zu dem Senior vorgedrungen. Der 71-Jährige habe sich zu dem Zeitpunkt weder bewegen, noch verständigen können. Der parallel alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich dann direkt vor Ort um den Mann und die Feuerwehr brachte ihn nach eigenen Angaben mit einem Schleifkorb aus dem dichten Gebüsch heraus.

Jugendfeuerwehr rettet vermisstem Mann das Leben



Ehrenamtliches Engagement kann Leben retten - und das manchmal...Posted by Freiwillige Feuerwehr Kandel on Saturday, March 25, 2023

Seit mehreren Tagen vermisst: Jugendfeuerwehr wird zum Lebensretter

Wie sich den Einsatzkräften zufolge herausgestellte, war der 71-Jährige einige Tage zuvor aus einem Krankenhaus entlassen worden und galt seitdem als vermisst. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik.

Derweil ist die Freiwillige Feuerwehr Kandel stolz auf ihren Nachwuchs: Weil die Jugendfeuerwehr dem Regen getrotzt und die Natur von Unrat befreit habe, seien die Kinder und Jugendlichen unerwartet zu Lebensrettern geworden.