Weil Speyer zusammen mit Worms und Mainz in dieser Woche zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden ist, bietet die Stadt am Wochenende freien Eintritt in den Judenhof. Außerdem werden kostenlose Führungen durch das jüdische Speyer am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr angeboten, für die sich die Besucher bei der Tourist-Info anmelden müssen. Zudem werden dort vom Kulturbüro kostenlos Postkarten mit Botschaften der jüdischen Kultur abgegeben.