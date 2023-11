Landau: Johann Lafer kocht im Vinzentius-Krankenhaus für einen guten Zweck

per Mail teilen

"Geben ist besser als Nehmen"- ist das Motto von Spitzenkoch Johann Lafer. Deshalb hat er sofort zugesagt, als er für das Benefiz-Kochen im Vinzentius-Krankenhaus Landau angefragt wurde. Die Spenden aus der Aktion gehen an das Ambulante Hospizzentrum Südpfalz.

120 Gäste beim Charity-Event im Krankenhaus-Keller

Die Zutaten für eine gelungene Benefiz-Party: viele gut gelaunte Gäste, feines Essen, frisch gekocht von Spitzenköchen und eine außergewöhnliche Location: Denn wer hat schon mal Spitzengastronomie in der Großküche einer Klinik erlebt? Während ein DJ Musik auflegt, kommt nebenan noch das Klinik-Mittagsgeschirr aus der großen Spülmaschine. Täglich werden hier normalerweise 400-500 warme Essen gekocht.

Johann Lafer kocht für einen guten Zweck im Landauer Vinzentius-Krankenhaus SWR

Johann Lafer: "Ich bin zum Dank verpflichtet"

Nachdem er sein Top-Restaurant im Hunsrück, die Stromburg, vor vier Jahren abgegeben hat, sei ihm soziales Engagement sehr wichtig, sagt Lafer und gießt währenddessen Safransoße an Lachsfilet mit Couscous.

Ich hab im Leben viel Glück gehabt, bin zum Dank verpflichtet. … Es ist wichtig jeden Tag zu genießen.

Das Klinik-Personal feiert mit

Unter den feiernden Gästen sind Krankenschwestern, Chefärzte, Physiotherapeuten oder Hebammen aus dem Landauer Vinzentius. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet es Krankenhaus-Geschäftsführerin Ilona Fleischer-Klisch aber auch einfach mal super, mit dem Team zu feiern. Außerdem habe das Krankenhaus jetzt endlich eine neue Chefärztin für die Kinderklinik gefunden.

Intensivkrankenschwestern und Hebammen aus dem Vinzentius SWR

Wichtige Spenden für die Hospizarbeit in der Südpfalz

Die Spenden aus dem Charity-Event gehen an den Ambulanten Kinder und Jugend-Hospizdienst Windspiel in Landau. Das Geld helfe, die Betreuung schwerkranker Kinder und ihrer Familien auszubauen, sagt Mitarbeiterin Christine Rung. Aktuell würden 24 Familien betreut, täglich müssten weite Fahrtstrecken gefahren werden. Nach Angaben des Klinik-Managements muss das bei der Küchenparty gespendete Geld jetzt aber erst noch gezählt werden. Einige Spenden würden in den nächsten Tagen als Überweisungen eingehen.

Ehrenamtlich im Service: FCK-Legende Hans-Peter Briegel

Ex-Fußball-Nationalspieler Hans-Peter Briegel serviert den Gästen Wein und Sekt. Fotos mit den Promis, signierte Bücher und Autogrammkarten sind gefragt. Das ganze Charity-Event angestoßen und ermöglich hat der Geschäftsführer im Lebensmittelgroßhandel von C+C Neustadt, Robert Ziegler,. ein guter Freund von Lafer und Briegel.