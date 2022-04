Joachim Gauck erhält "Hambacher Freiheitspreis 1832"

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird erster Preisträger des "Hambacher Freiheitspreis 1832". Auch eine Förderschule aus Neustadt gewinnt.

Das haben die Stadt Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss am Mittag bekannt gegeben. Der Freiheitspreis geht an eine Person, die sich in herausragender Weise um die Demokratie verdient gemacht hat.

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird den "Hambacher Friedenspreis 1832" bekommen. SWR Herby Sachs

Neustadter Förderschule bekommt regionalen Preis

Auch ein zweiter Preis wird verliehen. Der regionale "Johann-Philipp-Abresch-Preis" geht an Einzelpersonen, Initiativen oder Organisationen, die sich in besonderem Maße für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturelle und politische Teilhabe oder Projekte der Demokratieförderung in Neustadt an der Weinstadt beschäftigen, so die Stadt Neustadt. Benannt ist der Preis nach dem Neustadter Johann Philipp Abresch, der 1832 die schwarz-rot-goldene Fahne bei sich trug, die heute die deutsche Nationalflagge ist.

Mit diesem Preis soll die Schubert-Schule in Neustadt ausgezeichnet werden, eine Förderschule, die viele eigene Projekte zum Thema Demokratie verfolge. Die Preise werden im Rahmen des Demokratiefestes am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss verliehen.