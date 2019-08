Ein Ökoprojekt in Dudenhofen so groß wie 15 Fußballfelder: Hier dürfen seit Jahren Gras und Kräuter wild wachsen, es gibt Streuobstwiesen - ein Paradies für Insekten. Warum klappt das hier besser als anderswo?

Dauer 2:27 min Nur noch schnell die Welt retten Ein Dudenhofener Verein hat ein Naturschutzprojekt angestoßen - mit Erfolg.

Wenn es darum geht, die Welt besser zu machen, dann sollten viele Hände mit anpacken. Ein gutes Beispiel ist der Natur- und Vogelschutz-Verein in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis): Die Leistung seiner 280 Mitglieder sticht besonders heraus.

Der Verein hat in den vergangenen 20 Jahren ehemalige Äcker rund um das Spargeldorf in der Nähe von Speyer erworben. Das Ziel ist, das Insektensterben zu stoppen und wieder mehr Natur einziehen zu lassen. Eine kleine Oase in der Pfalz. Noch in den 1950er Jahren standen in Dudenhofen rund 70.000 Obstbäume, heute sind es nach Angaben des vereins nur noch 7.000.b

Dauer 0:45 min Es blüht in Dudenhofen Der Naturschutz-und Vogelverein in Dudenhofen hat ein großes Öko-Projekt auf die Beine gestellt.

Früher waren die ehemaligen Felder hier meist öde Sandwüsten. Wegen der Spritzmittel und Folien auf den Feldern hatte die Natur keine Chance. Mit Hilfe von Verein und Stiftung sind diese Felder inzwischen Rückzugsorte für bedrohte Arten geworden.

Erdhummeln, Bienen und Schmetterlinge finden auf den Streuobst- und Kräuterwiesen Nektar oder Pollen. Dichte Hecken bieten Vögeln Schutz und Nahrung. Ermöglicht wurde das aber erst durch eine Stifterin: Ella Knöll. In ihrem Testament stellte sie 1993 ihr ganzes Vermögen zur Verfügung. Das war der finanzielle Grundstock für die nach ihr benannte Stiftung.

Mehr als 2.000 Umweltstiftungen bundesweit

Bundesweit engagieren sich mehr als 2.000 Stiftungen im Bereich Umwelt. Das Besondere in Dudenhofen ist aber, dass alle Vereinsmitglieder, Bewohner und Besucher den Erfolg der Naturschutz-Arbeit täglich erleben können: Für die verschiedensten Vogelarten betreut der Verein mehr als 600 Nistkästen. Und er hat die Aktion "Dudenhofen blüht" ins Leben gerufen. Das Projekt strahlt auch ins Dorf: Die Grünflächen in der 6.000-Einwohner-Gemeinde werden so bepflanzt, dass sich Insekten ansiedeln.

Vorsitzende Natur- und Vogelschutzverein Dudenhofen SWR Irmgard Reißinger

Das Konzept des Dudenhofener Öko-Projekts könnte auch für andere Kommunen interessant sein. Mit einem spendablen Stifter wäre schon mal ein Anfang gemacht, sagt die Vereinsvorsitzende Christiane Brell. Dann müssten Naturschützer nur noch geeignete Äcker finden, die sie kaufen und fachmännisch zu Naturflächen umgestalten und pflegen können.

Die Natur retten und damit die Lebensgrundlage des Menschen erhalten, das funktioniert in Dudenhofen und anderswo eben nur gemeinsam.