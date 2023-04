Offenbach: Wer hat Jesus vom Kreuz gerissen?

Die Arme hingen noch vom Kreuz herab, der Torso lag im Gras. Eine Spaziergängerin hat im Kreis Südliche Weinstraße am Karfreitag eine zerstörte Jesus-Figur entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Sie sei auf ihrer Walking-Runde gewesen, auf dem Wirtschaftsweg zwischen Landau-Mörlheim und Offenbach an der Queich, sagte Andrea Blume dem SWR. Da sei ihr am Wegesrand etwas aufgefallen: der Torso einer Jesus-Figur, bäuchlings im Gras liegend, mit Bruchstellen an Armen und Beinen. Nur wenige Minuten später fand sie auch das Kreuz dazu. Es ist eines der Wegekreuze, wie es sie in der Region oft gibt. Die Arme und Füße baumelten noch an den Nägeln. "Lange kann das noch nicht so sein, ich komme hier zwei bis drei Mal die Woche vorbei."

So hat Andrea Blume den Torso gefunden SWR

Die Offenbacherin hat dann direkt bei der Polizei in Landau angerufen. Die bestätigte dem SWR, dass am Freitag eine Anzeige aufgenommen worden sei. Sie ermittle wegen Sachbeschädigung, mehr könne man dazu gegenwärtig noch nicht sagen.

Kirche: "Das trifft uns"

Die Pfarrei Heiliger Laurentius Herxheim, in deren Zuständigkeitsbereich das Kreuz steht, zeigt sich auf Anfrage nicht einmal groß überrascht: "Wir wissen, dass so etwas geschieht", sagt eine Sprecherin dazu: "Das trifft uns. Aber noch mehr trifft es die Menschen, die etwas mit diesem Kreuz verbinden". Viele der Wegkreuze seien im Gedenken an Angehörige oder an ein bestimmtes Ereignis gestiftet worden. "Und dann kommen andere und treten diese Erinnerung mit Füßen". Sie wolle nicht verurteilen oder verdammen, so die Sprecherin, aber sie wolle ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Kränkung diese Art von Vandalismus nach sich ziehen kann. Das wüßten die Täter vermutlich gar nicht.

Ein weiteres Kreuz, ganz in der Nähe: Auch hier hat offenbar mal eine Jesus-Figur gehangen. SWR

Nicht das einzige Kreuz ohne Herr

An der L509, wenig mehr als einen Kilometer Luftlinie entfernt, findet sich das nächste Wegkreuz, ebenfalls ohne Jesus-Figur. Geblieben sind die Inschrift "INRI" und mehrere Befestigungspunkte, die darauf hindeuten, dass auch hier mal eine gehangen haben muss. Ob sie schon länger verschwunden ist, darüber können bislang weder die Pfarrei noch die Polizei Angaben machen.