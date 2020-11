In der Südpfalz dürfen Jäger in Gesellschaftsjagden trotz Corona-Verordnung auch im November Wild bejagen, wenn sie ein Hygienekonzept vorlegen. Das hat das Land auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Im südpfälzischen Forstrevier St. Germanshof findet am Vormittag eine Drückjagd statt, für die die Veranstalter ein solches Konzept ausgearbeitet haben. Darin gehe es vor allem darum, dass die etwa 60 Teilnehmer ausreichend Abstand zueinander halten, sagte der zuständige Revierleiter. Deshalb würden sie alle mit dem eigenen Auto zum Sammelpunkt ihrer jeweiligen Gruppe in den Wald fahren. Von dort liefen sie dann mit großem Abstand und Maske zum Jagdgebiet. Während der zweistündigen Jagd sei dann jeder für sich. Anders als sonst gebe es anschließend kein fröhliches Beisammensein. Die erlegten Hirsche, Rehe und Wildschweine würden von speziellen Helfern eingesammelt und anschließend zerlegt. Der Abschuss der Wildschweine sei auch notwendig, um einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen.