Große Jagd auf Wildschweine im Pfälzerwald

Für Wildschweine ist im Pfälzerwald der Tisch reich gedeckt. Nach Angaben des Landesjagdverbands vermehren sie sich schnell. Damit es nicht zu viele werden, gibt es am Samstag in der Südpfalz eine große Jagd.

Heute sind Jäger revierübergreifend im Pfälzerwald unterwegs SWR

Wer am Samstagvormittag im Pfälzerwald bei Eußerthal, Ramberg und Dernbach (Kreis Südliche Weinstraße) unterwegs ist, wird wohl an vielen Stellen weiß-rote Absperrbänder und Hinweisschilder mit der Aufschrift "Vorsicht Jagd" sehen. Der Grund: Das Forstamt Haardt veranstaltet eine große, revierübergreifende Jagd mit rund 50 Jägerinnen und Jägern. Ziel ist, vor allem Wildschweine zu erlegen.

Forstamt in Landau: Sehr viele Wildschweine unterwegs

Mario Biwer, Pressesprecher des Forstamts Haardt, berichtet, dass die Jäger im Revier des Forstamts bei Eußerthal im vergangenen Jahr ungewöhnlich viele Wildschweine erlegt haben - nämlich etwa 100 Tiere. Und das sei ein Hinweis darauf, dass sich das Schwarzwild im vergangenen Jahr stark vermehrt hat. Die Wildschweine könnten in der Landwirtschaft große Schäden anrichten, vor allem auf Mais- Raps und Getreidefeldern, aber auch auf Wiesen, weil sie alles durchwühlen und abfressen würden.

Außerdem ist die Gefahr, dass sich die afrikanische Schweinepest ausbreitet, größer, wenn es zu viele Wildschweine gibt, sagt der Sprecher des Landesjagdverbands Rheinland-Pfalz Günther Klein. Solche Großjagden seien wichtig, weil sie verhinderten, dass sich diese gefährliche Tierseuche ausbreitet.

Ein Jäger steht im Walde... (Symbolbild) Getty Images Thinkstock -

Auch Rehe auf der Abschussliste

Auch Rehwild werde am Samstag bejagt, so Biwer, damit es sich nicht zu stark ausbreitet. Denn die Rehe fräßen die Knospen und Triebe junger Bäume ab - und zwar so sehr, dass die dann absterben. Und wenn es zu viele gebe, sei das ein echtes Problem, weil der Wald ohnehin unter dem Klimawandel leide.

Pfälzerwald: Wie die Jagd abläuft

Das Waldgebiet bei Eußerthal (Kreis Südliche Weinstraße) umfasst etwa 1.000 Hektar. Dort beginnt am Samstagvormittag ab 10 Uhr eine sogenannte Bewegungsjagd. 40 bis 50 Jäger seien dabei, so der Forstamtssprecher. Ein Teil von ihnen läuft mit Hunden quer durch den Wald und macht dabei jede Menge Lärm, indem sie beispielsweise Topfdeckel aufeinander schlagen. Die anderen stehen in einer Reihe in größeren Abständen nebeneinander und warten, bis das aufgescheuchte Wild ihnen vor die Flinte läuft. Und auch im Pfälzerwald bei Dernbach und Ramberg sind Jäger so unterwegs. Sie jagen revierübergreifend, weil die Wildschweine auch vor Reviergrenzen nicht Halt machen und deshalb mehr Tiere erlegt werden können, so Biwer.

Wildschwein SWR

Was ist mit trächtigen Wildschweinen?

Nach Aussage des Sprechers des Landesjagsverbands dürfen die Jäger das ganze Jahr über auch auf trächtige Wildsauen schießen. Das liege am Seuchenschutz und daran, dass das Nahrungsangebot in unseren Wäldern so gut sei, dass die Tiere sich das ganze Jahre über vermehrten. Allerdings "ist das für jeden Jäger schlimm, wenn das tatsächlich passiert", so Klein. Ziel sei vielmehr, Jungtiere zu erlegen, bevor sie geschlechtsreif sind und sich fortpflanzen können.

SWR SWR -

Schonzeit für Rehe beginnt im Februar

Für das Damm- und Rotwild beginnt die Schonzeit im kommenden Monat. Im Winter gibt es eine Art Ruhezeit für trächtige Rehe. Das führt dazu, dass sie ihren Nachwuchs erst im Juni oder Juli zur Welt bringen. Eigentlich sollte man das Rehwild aber nun in Ruhe lassen, so der Sprecher des Landesjagdverbands. Die Jagd auf Rehwild sei aber noch bis Ende des Monats erlaubt.

Achtung: Heute sollten Wanderer und Mountainbiker Jagdgebiete meiden SWR

Forstamt in Landau: Worauf muss ich denn als Waldbesucher achten?

Spaziergänger, Wanderer und Mountainbiker sollten sich unbedingt an die Absperrungen halten. Denn zum einen wird in den Jagdgebieten mit scharfer Munition geschossen. Zum anderen ist nicht auszuschließen, dass ein aufgescheuchtes oder auch verletztes Wildschwein einen Waldbesucher angreift und verletzt, so der Sprecher des Forstamts Haardt. Die Jagd werde zwar offiziell bis 12 Uhr dauern. Aber Besucher sollten die Jagdgebiete bis zum Abend meiden, so der Sprecher des Forstamts Haardt. Die Jäger würden nämlich noch bis abends durch den Wald gehen, um sicher zu gehen, dass kein Tier verletzt unterwegs sei oder liegen bleibe.