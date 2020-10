Ein Jäger hat eine Stute auf einer Koppel bei Rohrbach (Kreis Südliche Weinstraße) für ein Wildschwein gehalten und erschossen. Die Polizei in Landau prüft nun, ob eine Ordnungswidrigkeit oder möglicherweise eine Straftat vorliegt.

Nach Angaben des zuständigen Jagdpächters aus dem benachbarten Revier Steinweiler ereignete sich der Vorfall bereits am Wochenende: Sein Jagdkollege habe die Stute in der Nacht auf Samstag bei schlechter Sicht mit einem Wildschwein verwechselt und deshalb geschossen. Der Jäger habe ihn anschließend hinzugerufen, um das vermeintliche Wild gemeinsam zu bergen. Dabei habe man den Irrtum bemerkt und die Polizei alarmiert.

Pferdehalter sind entsetzt

Die Beamten verständigten noch in der Nacht die Pferdehalter in Rohrbach. Das Ehepaar wirft dem Jäger vor, grob fahrlässig gehandelt zu haben. Sie fordern, dass dem Schützen der Jagdschein entzogen wird. Der Mann habe zum einen revierübergreifend geschossen, nämlich von Steinweiler nach Rohrbach, was nicht erlaubt sei. Zum anderen habe er in Richtung des Stalls und eines Einkaufcenters gefeuert, was gefährlich sei.

Außerdem habe er sich zuvor nicht informiert, ob auf der Koppel Tiere stehen. Dass dort seit Jahren Pferde weiden, sei in Rohrbach allgemein bekannt. Ob der Jäger seinen Jagdschein abgeben muss, ist noch unklar.