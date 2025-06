Jäger demonstrieren in Bad Dürkheim gegen geplantes Landesjagdgesetz

Jäger aus der Region haben am Donnerstag in Bad Dürkheim gegen das geplante neue Landesjagdgesetz protestiert. Sie wehren sich gegen in ihren Augen zu hohe Jagdquoten.

Auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim haben sich am Mittag rund 80 Jäger aus der Region versammelt. Unter dem Motto "Fuchsteufelswild" haben sie im Anschluss ihren Protest gegen das neue Landesjagdgesetz auf die Straße getragen. Den Gesetzentwurf hat die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) vorgelegt.

Aufgerufen zu der Demo hatte der Landesjagdverband. Nach einer ersten Kundgebung auf dem Wurstmarktplatz zogen die Jäger weiter durch die Innenstadt bis vor die Kreisverwaltung. Dort gab es noch eine Abschlusskundgebung.

Kundgebung auf dem Wurstmarktplatz: In Bad Dürkheim haben am Donnerstag rund 80 Jäger gegen das geplante Landesjagdgesetz demonstriert SWR

Neues Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz sieht höhere Jagdquoten vor

Die Reform des Landesjagdgesetzes sieht unter anderem vor, dass die Jäger mehr Verantwortung für Wildschäden im Wald übernehmen sollen. Beispielsweise sollen sie sich darum kümmern, dass nicht zu viele junge Bäume von Wildtieren angefressen werden. In Wäldern, in denen das häufig vorkommt, weil in ihnen viele Rehe und Hirsche leben, müssen Jäger nach dem neuen Gesetz künftig eine Mindestzahl an Tieren schießen.

Jäger halten in Bad Dürkheim ein Transparent in die Höhe, mit dem sie sich gegen die Abschusspflicht wehren SWR

Jäger wollen nicht so viele Tiere schießen

Viele Jäger in der Pfalz lehnen aber höhere Jagdquoten ab. Das neue Gesetz habe mit Tierschutz nichts zu tun.

"Kein Jäger schießt aus Spaß an der Freude, sonst wäre er hier fehl am Platz", so Anton Negele, Kreisgruppenvorsitzender des Landesjagdverbands für Bad Dürkheim und Neustadt dem SWR. Deswegen ist er beim Protest dabei. Die verschiedenen Interessen würden in der Diskussion auf ungute Weise gegeneinander ausgespielt, sagt der Jäger. Mit dem Gesetz seien verschiedene Wildarten in Rheinland-Pfalz, wie Damhirsche, in ihrer Existenz bedroht. "Da machen die Jäger einfach nicht mit!"

Mit Jagdhörnern gegen das geplante Landesjagdgesetz: In Bad Dürkheim haben am Donnerstag rund 80 Jäger demonstriert. SWR

Auf einem Transparent in Bad Dürkheim war am Donnerstag zu lesen: "Wir retten keine Kitze mehr, um sie später im Auftrag der rheinland-pfälzischen Ampelregierung wieder abzuschlachten."

"Das Prinzip der Jägerei ist (...) die Hege und nicht das Abknallen von Tieren."

Neues Landesjagdgesetz soll Klimaschutz fördern

Die Begründung dafür ist, dass es gerade in Zeiten des Klimawandels wichtig sei, jungen, hitzeresistenteren Bäumen das Aufwachsen zu erleichtern. Waldbesitzer und Naturschützer unterstützen die Pläne der Ministerin.

Für Samstag ist eine weitere Demonstration in Landau geplant.