Mit einer bundesweiten Kampagne will die Berliner Charité auf das lebensgefährliche Schütteln von Säuglingen aufmerksam machen. Auch in Ludwigshafen werden Eltern am St. Marienkrankenhaus mit einer sogenannten Schüttelpuppe aufgeklärt. Isabell Hartmann ist die leitende Hebamme am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen.