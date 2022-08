Iris Berben am Mittwoch bei Filmfestival in Ludwigshafen

Das Festival des deutschen Films erwartet am Mittwoch Schauspielerin Iris Berben auf der Ludwigshafener Parkinsel. Die Schauspielerin hatte bereits 2018 für große Begeisterung beim Filmfestival gesorgt.

Am Mittwochabend um 17:45 wird Berben mit dem Filmteam am roten Teppich erwartet. Die 72-Jährige stellt den Film "Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" vor, der im Wettbewerb des Festivals läuft. Berben spielt darin die lebenslustige aber sterbenskranke Karla - laut Festival aber ein lebensbejahender und teils heiterer Film. 2018 war Iris Berben als Preisträgerin beim Festival des deutschen Films dabei. Das Festival in Ludwigshafen erwartet in den kommenden Tagen unter anderem noch die Schauspieler Ulrich Tukur, Axel Milberg oder Karoline Herfurth.

Dienstag: Ehepaar bekommt Drehbuchpreis

Das Festival des deutschen Films verleiht am Dienstagabend den "Ludwigshafener Drehbuchpreis 2022" auf der Parkinsel. Ausgezeichnet werden Eva und Volker Zahn - ein Ehepaar aus Köln das gemeinsam zahlreiche Drehbücher geschrieben hat - unter anderem für die ARD-Reihe Tatort. Das Ludwigshafener Festival zeigt deshalb auch den ARD-Tatort "Borowski und die große Wut", für den das Paar das Drehbuch geschrieben hat.

Filmfestival gut angelaufen

Seit knapp einer Woche läuft das Filmfestival bereits. Am Wochenende und den ersten Tagen war es bereits besser besucht als 2021. Nach Angaben der Festivalleitung steigerte sich die Zahl der Gäste im Vergleich zum vergangenen Jahr mit Corona-Einschränkungen um 40 Prozent. Am Montagabend seien demnach alle drei Abendfilm-Vorstellungen ausverkauft gewesen. Auch die Essens- und Getränkestände seien sehr gut besucht gewesen. Konkrete Besucherzahlen des Festivals sind allerdings noch nicht bekannt. Die Filmschau geht noch bis zum 11. September.