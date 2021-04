In fast allen Kommunen in der Vorder- und Südpfalz ist der 7-Tage-Inzidenzwert bei den Corona-Neu-Infektionen gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes lag der Inzidenzwert in Speyer am Montag bei knapp 200. Die Stadtverwaltung in Speyer nennt als möglichen Grund für die gestiegenen Zahlen Ausbrüche in insgesamt sieben Kindertagesstätten in der vergangenen Woche. Die Stadt Landau liegt den zweiten Tag in Folge bei einer Inzidenz von über 50. In Neustadt sinken die Infektionszahlen seit einigen Tagen wieder, auf einen Inzidenzwert von aktuell knapp 60 Neuinfektionen innerhalb einer Woche.