Der Inzidenzwert in Speyer ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes auf knapp 184 gesunken, nachdem er auf über 200 gestiegen war. Die Stadt hatte vermutet, dass die Zahlen so hoch sind, weil das zuständige Gesundheitsamt eine neue Software einführt. Auf SWR-Anfrage widerspricht das Gesundheitsamt der Vermutung der Stadt. Ursache der steigenden Zahlen in Speyer seien vielmehr neue Infektionsfälle in der Aufnahmeeinrichtung des Landes für Asylsuchende, AfA, und weitere Einzelfälle.