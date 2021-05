Die Stadt Speyer hat den aktuell höchsten Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes ist die Infektionsrate erneut auf mehr als 200 (203,7) angestiegen. Bereits in den vergangenen Tagen hatte der Inzidenzwert täglich deutlich zugenommen. Warum die Corona-Zahlen in Speyer so hoch sind ist unklar. Die Stadtverwaltung vermutet, Ursache sei möglicherweise eine Computerumstellung beim Gesundheitsamt oder die Nacherfassung älterer Fälle.