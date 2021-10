Corona-Inzidenz: Germersheim und Speyer weiter an der Spitze

Bei den Corona-Inzidenz-Werten bleiben der Kreis Germersheim und die Stadt Speyer landesweit an der Tabellenspitze. Im Kreis Germersheim sank der Wert um 1,6 Punkte auf 192,2. Speyer meldet ein Minus von 9,8 Punkten und hat jetzt eine Inzidenz von 171,5. Germersheim ist damit den dritten Tag in Folge auf Platz 1.

Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte aus der Region melden teils deutliche Steigerungen:

Stadt Ludwigshafen 117,6 (plus 10,4 Punkte). Stadt Frankenthal 112,8 (plus 2,0). Kreis Südliche Weinstraße 101,1 (plus 10,8). Rhein-Pfalz-Kreis 98,9 (plus 8,4). Stadt Landau 75,0 (plus 8,6). Stadt Neustadt an der Weinstraße 63,8 (plus 11,4). Kreis Bad Dürkheim 60,9 (plus 0,8).

Das Land Rheinland-Pfalz hat insgesamt eine Inzidenz von 93,1. Das sind 5,9 Punkte mehr als am gestrigen Mittwoch.