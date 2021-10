Die Corona-Inzidenz in Speyer ist weiter gestiegen, auf jetzt 185,3 (plus 2,0 Punkte). Damit hat die Domstadt den dritten Tag in Folge die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Auf Platz 2 liegt nach wie vor der Kreis Germersheim mit 160,5 (minus 9,3 Punkte).

Die weiteren Zahlen aus unserer Region:

Stadt Frankenthal 96,4 (plus 2,0 Punkte). Kreis Südliche Weinstraße 75,8 (unverändert). Stadt Ludwigshafen 75,3 (plus 3,4). Rhein-Pfalz-Kreis 74,3 (minus 15,5). Stadt Neustadt an der Weinstraße 60,0 (plus 18,7). Kreis Bad Dürkheim 57,9 (plus 6,8). Stadt Landau 51,4 (minus 2,2).

Im Land Rheinland-Pfalz beträgt die Corona-Inzidenz jetzt 67,5, das sind 2,2 Punkte mehr als Donnerstag.