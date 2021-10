Speyer und Kreis Germersheim sind Inzidenz-Spitzenreiter

Die Corona-Inzidenz ist in der Region fast überall gestiegen. Landesweit an der Spitze liegen mit großem Abstand die Stadt Speyer und der Kreis Germersheim. Speyer meldet eine Inzidenz von 183,3 (plus 9,9 Punkte), der Kreis Germersheim hat 169,8 (plus 14,8 Punkte). Auf Platz 3 folgt die Stadt Worms mit 103,0 (plus 7,1 Punkte).

Die weiteren Zahlen:

Stadt Frankenthal 94,4 (minus 2,0). Rhein-Pfalz-Kreis 89,8 (plus 15,5). Kreis Südliche Weinstraße 75,8 (plus 4,5). Stadt Ludwigshafen 71,9 (plus 9,9). Stadt Landau 53,6 (minus 25,7). Kreis Bad Dürkheim 51,1 (plus 7,5). Stadt Neustadt an der Weinstraße 41,3 (plus 3,8 Punkte).

Im Land Rheinland-Pfalz ist die Inzidenz insgesamt auf 65,3 gestiegen, das sind 5,6 Punkte mehr als gestern.