Die Corona-Inzidenz ist in der gesamten Vorder- und Südpfalz seit gestern gestiegen – außer im Kreis Südliche Weinstraße. Alle Kreise und kreisfreien Städte liegen zwischen 15 und 25. Nur Neustadt meldet mit 9,4 eine Inzidenz unter 10.

Die exakten Zahlen lauten:

Stadt Landau 25,6 (plus 8,5 Punkte), Kreis Germersheim 20,9 (plus 0,7), Rhein-Pfalz-Kreis 19,4 (plus 5,8), Stadt Speyer 17,8 (plus 5,9), Stadt Ludwigshafen 16,8 (plus 0,5), Stadt Frankenthal 16,4 (plus 2,0), Kreis Südliche Weinstraße 16,3 (minus 0,9), Kreis Bad Dürkheim 14,3 (plus 3,7), Stadt Neustadt 9,4 (plus 3,8).

Im Land Rheinland-Pfalz beträgt die Corona-Inzidenz heute 19,2. Das sind 1,1 Punkte mehr als gestern.