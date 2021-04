per Mail teilen

In Ludwigshafen haben sich in den letzten 24 Stunden 59 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Mit einer Inzidenz von 254 liegt die Stadt nach Angaben der Behörden landesweit weiter an der Spitze der Zahl von Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Auch Speyer und Worms liegen bei der Inzidenz knapp über der 200er-Grenze.

In der Vorderpfalz unterschreitet nur Neustadt mit 88 die 100er-Marke bei der Corona-Inzidenz. Der Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau haben dagegen diese Marke seit Tagen überschritten. Daher gelten dort ab morgen verschärfte Regeln. So gibt es eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Außerdem müssen im Kreis und in der Stadt die Betriebe mit Außengastronomie wieder schließen.

In Rheinland-Pfalz stieg die Inzidenz leicht um 1,1 Punkte auf jetzt 140,3. Das teilte das Landesuntersuchungsamt mit.

Während der heutigen Debatte im Deutschen Bundestag über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz, sagte CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn, zwei Drittel der Corona-Neuansteckungen würden im privaten Bereich passieren.