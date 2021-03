per Mail teilen

Die Corona-Inzidenz ist in den meisten Kreisen und kreisfreien Städten der Region seit Montag leicht gesunken - aber nicht überall. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegen Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und der Kreis Germersheim weiter über 100.

In Speyer etwa lag der Inzidenzwert noch vorletzten Samstag etwa bei knapp 20. Innerhalb von elf Tagen hat Speyer jetzt fast den Wert von 119 Corona-Neuinfektionen erreicht.

KiTa und Unterkunft für Wohnungslose in Speyer betroffen

Laut Stadtverwaltung sei das Infektionsgeschehen teilweise diffus, teilweise aber auch durch Hotspots verursacht. So habe es viele Neuinfektionen in einer katholischen Kindertagesstätte und in einer Unterkunft für Wohnsitzlose gegeben.

In Ludwigshafen ist der Inzidenzwert am Dienstag auf fast 160 gestiegen (159,6), Speyer hat unverändert 118,7, Frankenthal ist auf 114,8 zurückgegangen und der Kreis Germersheim auf 109,3.

Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis sinkt

Der Wert im Rhein-Pfalz-Kreis ist den vierten Tag in Folge gesunken und beträgt jetzt 76,3. Knapp über 50 liegen die Kreise Südliche Weinstraße (57,0) und Bad Dürkheim (56,5). Knapp über 40 die Städte Landau (42,7) und Neustadt (41,3).

Das Land Rheinland-Pfalz meldet einen Wert von 79,8. Das sind 2,4 Punkte weniger als am gestrigen Montag.