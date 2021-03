per Mail teilen

Die Corona-Inzidenz in der Stadt Speyer ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes stark gestiegen und liegt jetzt deutlich über 100. Über dieser Schwelle befinden sich auch die Städte Ludwigshafen und Frankenthal sowie der Kreis Germersheim. Alle melden einen Anstieg.

Noch vorletzten Samstag betrug der Inzidenzwert in Speyer knapp 20. Innerhalb von neun Tagen hat Speyer jetzt fast den Wert von 119 Corona-Neuinfektionen erreicht.

Laut Stadtverwaltung sei das Infektionsgeschehen teilweise diffus, teilweise aber auch durch Hotspots verursacht. So habe es viele Neuinfektionen in einer katholischen Kindertagesstätte und in einer Unterkunft für Wohnsitzlose gegeben.

Inzidenzwert in Ludwigshafen der Zweihöchste im Land

Auch Ludwigshafen meldet ein Plus an Infektionen. Mit mehr als 157 weist die Stadt die zweithöchste Inzidenz in ganz Rheinland-Pfalz auf. Frankenthal liegt bei 127, der Kreis Germersheim bei 125.

Zwei Städte unter einem Inzidenzwert von 50

Unter einem Inzidenzwert von 50 liegen die Städte Landau und Neustadt. Landau liegt am Montag bei 40,5 Neuinfektionen. Neustadt an der Weinstraße bei 35,7 Neuinfektionen.