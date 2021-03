per Mail teilen

Der Corona-Inzidenzwert im Rhein-Pfalz-Kreis und in der Stadt Ludwigshafen ist heute über 100 gestiegen. Auch die Stadt Frankenthal und der Kreis Germersheim liegen weiter über der 100er-Schwelle.

Frankenthal hat nach wie vor den mit Abstand höchsten Inzidenzwert in ganz Rheinland-Pfalz, nämlich 170,2. Der Kreis Germersheim hat heute 127,1. Die Stadt Ludwigshafen 108,0 und der Rhein-Pfalz-Kreis 100,9.

Es gibt aber auch Regionen in der Vorder- und Südpfalz, in denen die Corona-Inzidenz heute spürbar gesunken ist, nämlich den Kreis Südliche Weinstraße (37,1) und die Städte Landau (23,5) und Neustadt (31,9). Unverändert blieb die Zahl in Speyer (45,5), leicht gesunken ist sie im Kreis Bad Dürkheim (56,5).

Der Landeswert für Rheinland-Pfalz liegt den siebten Tag in Folge über 50. Heute beträgt er 66,0. Das ist im Vergleich zu gestern ein Plus von 4,5 Punkten.