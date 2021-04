Die Corona-Inzidenz in Ludwigshafen ist am Montag auf mehr als 200 gestiegen. Mit einem Wert von 206,1 hat die Stadt nach Worms den zweithöchsten Wert in Rheinland-Pfalz. Auch im Landkreis Germersheim und in Speyer ist die Inzidenz seit dem Wochenende wieder gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegen der Kreis und die Stadt bei 174 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche.