Der Kreis Germersheim hat aktuell die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Vor allem Reiserückkehrer und junge Menschen haben sich dort mit Corona infiziert.

Im Landkreis Germersheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag weiter angestiegen. Derzeit liegt der Wert nach offiziellen Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei knapp über 115. Das ist die zweithöchste Inzidenz im ganzen Land - nach Koblenz mit 140,3 (Stand 26.08.). Nur der Kreis Germersheim und die Stadt Koblenz liegen derzeit in Rheinland-Pfalz über der Inzidenz von 100.

Kreis Germersheim: Viele infizierte Reiserückkehrer und Familien

Wer hat sich angesteckt? Im Kreis Germersheim sind nach Angaben der Kreisverwaltung vor allem Reiserückkehrer und ihre Familien mit dem Corona-Virus infiziert. Insbesondere jüngere Menschen sind dort betroffen: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den unter 20-Jährigen liegt im Kreis Germersheim sogar bei 212,2.

Reiserückkehrer sollten viele Kontakte vermeiden

Das Gesundheitsamt des Kreises bittet Reiserückkehrer, die aus Risikogebieten oder von mehrstündigen Flugreisen negativ getestet zurückkommen, "wenigstens für fünf Tage soziale Kontakte auf das unbedingt notwendige unter Schutz reduzieren und erst nach dem zweiten Negativtest wieder beginnen, normal am öffentlichen Leben teilzunehmen." Denn sie könnten sich noch auf der Reise, im Flugzeug oder am Flughafen angesteckt haben. Das teilte die Kreisverwaltung dem SWR auf Anfrage mit.

Konsequenzen hat die aktuelle Entwicklung für die Kreisbewohner aber nicht. Es gilt weiter die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes, die ab einer Inzidenz von mehr als 35 unter anderem eine Testpflicht für Innenräume vorschreibt.

Testpflicht für Innenräume ab Inzidenz von 35

Konkret heißt das, Menschen die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie etwa in Restaurants, zum Friseur, oder ein Pflegeheim besuchen wollen. Die Testpflicht gilt für alle ab 15 Jahren. Größere Veranstaltungen sind nur noch mit einer Sondergenehmigung des Landes erlaubt.

Schüler müssen Masken im Unterricht tragen

Zum Schulbeginn in Rheinland-Pfalz am 30. August gilt für alle Schüler und Lehrer in den ersten beiden Wochen auch im Unterricht wieder eine Maskenpflicht. Das teilte das Bildungsministerium in Mainz mit.