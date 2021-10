Kreis Germersheim: Höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Im Kreis Germersheim gibt es viele Corona-Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag auf 140 angestiegen. Nach Behördenangaben ist sie damit die höchste in Rheinland-Pfalz.

Wie ein Sprechers des Gesundheitsamtes im Kreis Germersheim am Montag mitteilte, hat es unter Erntehelfern dort einen größeren Corona-Ausbruch mit der Delta-Variante gegeben. Das habe die Zahlen hochschnellen lassen. Die meisten der infizierten Erntehelfer seien nicht geimpft gewesen, teilte das zuständige Gesundheitsamt mit. Allerdings sei bislang niemand schwer erkrankt, viele zeigten kaum Symptome.

Kreisverwaltung in Germersheim rechnet mit weiteren Neuinfektionen

Die Kreisverwaltung rechnet in den nächsten Tagen dennoch mit weiteren Infizierten, da viele Kontaktpersonen in Quarantäne seien. Die Behörden riefen die Bürger angesichts der hohen Sieben-Tage-Inzidenz dazu auf, sich impfen zu lassen und sich an die Hygieneregeln zu halten.

Sieben-Tage-Inzidenz auch in Speyer hoch

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 136 meldete auch Speyer am Montag eine hohe Anzahl von Neuinfektionen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes seien keine Hotspots auszumachen. Die Infektionen ziehe sich quer durch alle Bevölkerungsschichten, erklärte eine Sprecherin