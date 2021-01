Zwei Investoren wollen im südpfälzischen Annweiler Hotels und ein Pflegeheim bauen. Der Stadtrat Annweiler hat die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob und wie die Pläne verwirklicht werden könnten. Nach Auskunft des Beigeordneten Dirk Müller-Erdle will ein Investor aus der Region in der Nähe eines Parks in Bestlage ein Wellnesshotel mit etwa 50 Betten und gehobener Gastronomie bauen. Dafür wolle er bis zu sieben Millionen Euro investieren. Das 10.000 Quadratmeter große Grundstück mit Blick auf die Burg Trifels gehört der Stadt, zwei kleinere Flächen befinden sich in Privatbesitz. Der zweite Investor interessiert sich für das Trifelsstadion am Stadteingang. Das würde er gerne von der Stadt kaufen und abreißen, um dort für etwa sechs Millionen Euro ein Hotel mit 80 Betten und ein Seniorenheim zu errichten. Für Annweiler wären beide Hotels ein Gewinn, so Müller-Erdle. Denn es fehle der Stadt seit Jahren an Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen und Tagungsgäste.