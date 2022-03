Ludwigshafen rechnet mit 700 Flüchtlingen aus Ukraine

Die Stadt Ludwigshafen rechnet damit, rund 700 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erklärt im Interview, wie sich die Stadt jetzt vorbereitet.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die Stadt stelle sich darauf ein, knapp 670 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Das ergebe sich - rein rechnerisch - aus dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, da das Land Rheinland-Pfalz 16.000 Geflüchtete erwarte.

SWR Aktuell: Sie haben ein Statement zum Ukraine-Krieg über Twitter verbreitet. Was ist Ihre Botschaft und warum war Ihnen das wichtig?

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD): Ich weiß, dass viele Menschen vom Krieg in der Ukraine genauso betroffen sind wie ich und sich fragen: Wie würde es uns hier in Ludwigshafen ergehen, wenn es plötzlich Raketeneinschläge, Brände und Explosionen um uns herum gäbe? Das bereitet mir schon die ein oder andere schlaflose Nacht, weil ich auch darüber nachdenke, wie wir da helfen und die Stadt auf die Flüchtlinge vorbereiten können. Also, wie können wir diesen Menschen helfen, die ja Schlimmes erleben, von dem wir geglaubt haben, das gäbe es nicht mehr auf europäischem Boden? Wir bereiten uns gerade mit einem Koordinierungsstab in Ludwigshafen darauf vor, dass Flüchtlinge hier ankommen können. Und wir überlegen auch, wie wir in der Ukraine vor Ort helfen können. Das Sammeln von medizinischen Hilfsmaterial in unseren Kliniken in Ludwigshafen und bei den niedergelassenen Ärzten ist ein erster Schritt. Aber auch Solidarität mit den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen und zwar mit einer Videobotschaft mit ukrainischen Untertiteln. Es ist die symbolische Nähe, die Hilfe, die Unterstützung, die jetzt auch wichtig ist.

SWR Aktuell: Wie kann die Stadt Ludwigshafen denn vor Ort helfen?

Steinruck: Ich bin in Kontakt mit dem ukrainischen Generalkonsul in Frankfurt, weil wir übers Wochenende jetzt einen Hilfstransport mit medizinischen Hilfsmitteln organisiert haben, der diese Woche an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht werden soll. Wir haben den Sattelschlepper der Feuerwehr Ludwigshafen mit zwei Fahrern organisiert. Auch die Krankenhäuser in Ludwigshafen und die niedergelassenen Ärzte werden mitmachen. Wir bringen und unterstützen das ukrainische Volk mit medizinischen Hilfsmitteln aus Ludwigshafen.

Flüchtlinge aus der Ukraine dpa Bildfunk picture alliance/ dpa/ AP/ Alexandru Dobre

SWR Aktuell: Wann erwarten Sie die ersten Flüchtlinge in Ludwigshafen?

Steinruck: Wir haben im Moment noch keine konkreten Informationen. Wir haben uns vorbereitet, welche Möglichkeiten es gibt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in der Europäischen Union, also auch hier in Ludwigshafen, Aufenthaltstitel bekommen. Wir warten jetzt auf die grundsätzliche Entscheidung, auf europäischer und Bundesebene das hier umzusetzen. Wir sind vorbereitet und haben ja Erfahrung mit der Aufnahme von einer großen Anzahl von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten. Wir gehen davon aus, dass es genauso wie bei der Aufnahme der syrischen Flüchtlinge vonstatten gehen wird.

SWR Aktuell: Wie können Sie sich konkret vorbereiten?

Steinruck: Die Stadt bereitet jetzt Wohnraum für die Flüchtlinge vor. Wir erwarten ja hauptsächlich Frauen mit Kindern. Wo können die Kinder in den Kindergarten, wo können sie in die Schule? Wo gibt es auch Betreuung? Es ist ja auch ein Trauma für Kinder, die plötzlich aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, die dann auch Kriegswirren erlebt haben. Die lange Reise, dann getrennt vom Vater, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und wir versuchen, uns bestmöglich darauf vorzubereiten. Es sind schon viele hier in der Stadt, die bei Familie, Verwandten, Bekannten untergekommen sind, auch da eine große Hilfsbereitschaft innerhalb der ukrainischen Community, aber auch im Umfeld. Ich habe am Wochenende E-Mails erhalten von Bürgerinnen und Bürgern, die uns mitgeteilt haben, sie würden einer ukrainischen Familie die Möglichkeit geben, bei ihnen zu übernachten, bis es eine Dauerlösung gibt.

Ukrainische Flüchtlinge gehen mit ihrem Gepäck an Fahrzeugen entlang, die am Grenzübergang stehen. dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR Aktuell: Bürger bieten Wohnraum an, ein Hilfstransport ist geplant und Sie bereiten die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Da hat die Stadt doch in kurzer Zeit viel bewegen können, oder?

Steinruck: Wir haben keine Minute gezögert. Nach der ersten Bombennacht haben die Sozialdezernentin Beate Steeg und ich am Morgen um 7 Uhr miteinander telefoniert und begonnen, darüber nachzudenken, was ist jetzt zu tun? Die Zivilbevölkerung muss sich in Schutz bringen. Natürlich haben wir dann auch damit gerechnet, dass es Flüchtlinge hier in Ludwigshafen geben wird.

SWR Aktuell: Ich frage Sie als frühere Europa-Abgeordnete: Hat der Westen Putin unterschätzt?

Steinruck: Ich war ja nie Außenpolitikerin. Aber ich dachte eigentlich, ich lebe in einer Welt, in der über Diplomatie, Gespräche und über friedliche Debatten Lösungen gefunden werden. Ich bin doch sehr entsetzt, wie sich die Situation entwickelt hat und auch ein Stück weit traurig.