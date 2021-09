Schulleiterin aus Frankenthal: "Wir planen ganz mutig"

Am Montag geht die Schule nach den Sommerferien wieder los. Wie haben sich die Schulen vorbereitet? Wir haben bei der Schulleiterin des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal nachgefragt.

SWR Aktuell: Wie geht's Ihnen mit Blick auf den Schulstart am Montag?

Schulleiterin Sabine Schanz: Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Und wenn ich an die Schulen im Ahrtal denke, dann geht es uns gut, und wir können immerhin starten! Wir haben alles so gut wie möglich vorbereitet. Wir haben ein "Einbahnstraßensystem" am Albert-Einstein-Gymnasium, die Schilder haben wir alle frisch aufgestellt. Außerdem habe ich schon zwei Schreiben auf der Schulhomepage hochgeladen. In dem einen wird erklärt, dass wir die ersten beiden Wochen auf jeden Fall Masken im Unterricht haben und testen werden. Ich weiß, dass von der Oberstufe viele Schüler schon geimpft sind. Am Montag müssen wir dann feststellen, wie viele Schüler getestet werden müssen, weil die geimpften und genesenen Schüler müssen wir ja nicht mehr testen. Und dann hoffen wir, dass wir so lange wie möglich ganz normal Schule machen können.

Sabine Schanz ist Schulleiterin des Albert-Einstein-Gymnasiums in Frankenthal privat / Sabine Schanz

SWR Aktuell: Gibt es denn bei Ihnen an der Schule Luftfilter in den Klassenräumen?

Schanz: Nein. Als die Diskussion damals aufkam, hatten wir dem Schulträger gemeldet, wie das bei uns aussieht und das detailliert dargestellt. Wir haben alle Räume berechnet, wie groß die sind und das weitergeleitet. Die Vertreter des Schulträgers waren da und haben sich das angeguckt. Da wir aber in allen Klassenräumen Fenster haben, haben wir keinerlei Luftfilter oder Ähnliches.

SWR Aktuell: Die Corona-Inzidenzen steigen und vor allem junge Menschen sind jetzt betroffen. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands hat vor einer Durchseuchung der Schulen gewarnt. Inwiefern fürchten Sie, dass sich viele Schülerinnen und Schüler anstecken oder das Virus in die Schule bringen?

Schanz: Die Sorge ist natürlich da, das würde ich schon so sagen.

SWR Aktuell: Wie ist denn die Stimmung im Lehrerzimmer?

Schanz: Bei uns sind alle Lehrkräfte geimpft. Das hat schon mal gut geklappt. Aber wir wissen natürlich auch, dass man sich trotzdem noch anstecken kann. Natürlich ist auch da eine gewisse Sorge. Wir sind eine riesengroße Schule mit 1.400 Schülern. Aber wie gesagt, wir tragen Maske und alle Lehrkräfte sind geimpft. Insofern hoffen wir natürlich, dass da nichts weiter passiert.

SWR Aktuell: Glauben Sie, die Schulen müssen wegen steigender Corona-Zahlen wieder schließen?

Schanz: Ich bin immer optimistisch, sonst könnte ich keine Schule leiten. (lacht) Wenn es beim Präsenzunterricht bleibt, das wäre natürlich das Schönste. Und wir hoffen sogar, dass noch mehr stattfinden kann: Wir haben mal ganz mutig Termine für ein Weihnachtskonzert eingetragen. Und wir planen ganz mutig auch kleine Fahrten und Ähnliches - natürlich alles unter Vorbehalt. Aber ich glaube, man braucht es einfach auch auch für die Kinder.