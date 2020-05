Wegen des Coronavirus dürfen Prostituierte seit Wochen nicht arbeiten. Viele der Frauen sind in einer Notlage. Warum es keine Staatshilfe gibt und manche Frauen trotzdem arbeiten, erklärt Lena Behringer von der Ludwigshafener Beratungstelle "Luna Lu".

Frau Behringer, Sie kümmern sich in der Ludwigshafener Pro-Familia-Beratungsstelle "Luna Lu" um Prostituierte in der Vorderpfalz. Wie läuft denn die Beratung der Frauen in Corona-Zeiten?

Lena Behringer: Wir beraten die Frauen normalerweise in unserer Beratungsstelle in Ludwigshafen, in ihren Terminwohnungen, in den Bordellen, Clubs oder bei sich zu Hause. Das geht wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht, deswegen bieten wir eine Telefon-Beratung an, was sehr gut klappt und angenommen wird. Eigentlich ist es sehr wichtig für uns, die Frauen in der Prostitution, die wir beraten, auch persönlich kennenzulernen, damit eine Vertrauensbasis entsteht. Aber in der aktuellen Situation wollen die Frauen vor allem wissen, wo sie finanzielle Unterstützung bekommen können, wie sie Anträge ausfüllen müssen und wie es nun für sie weitergeht. Wir haben seit der Corona-Krise täglich extrem viele Anrufe. Die Frauen melden sich aus ganz Deutschland bei uns, weil sie gar nicht genau wissen, welche Beratungsstelle für sie zuständig ist.

Die Prostituierten dürfen wegen der Ansteckungsgefahr aktuell nicht arbeiten. Mit welchen Problemen wenden sich die Frauen an Sie?

Frauen in der Prostitution sind wegen Corona in eine prekäre finanzielle Lage geraten und befinden sich in einer sehr schwierigen Situation. Viele Frauen sind nicht nur arbeitslos und ohne Geld, viele sind auch obdachlos geworden. Die meisten Betreiber von Clubs oder Bordellen werfen die Frauen raus, so dass sie sich kaum noch über Wasser halten können. Denn die Frauen fallen in Deutschland durch sämtliche Raster.

Wo können denn die Frauen unterkommen?

Viele Frauen in der Prostitution, die seit Jahren hier in Bordellen arbeiten, haben keine Meldebescheinigung. Die gibt es nur, wenn man einen Mietvertrag hat. Die Frauen kann man auch nicht in Obdachlosenunterkünften unterbringen. Die Frauen, die sich an mich wenden, haben meist traumatische Erfahrungen gemacht, so dass es schwierig ist, sie in einer Unterkunft mit mehreren Männern unterzubringen. Und Obdachlosenunterkünfte sind meist männerdominiert. In der Regel haben die Frauen aber ohnehin keinen Anspruch, dort unterzukommen, weil sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Auch in Frauenhäusern haben sie keine Chance, einen Platz zu bekommen. Außer sie sind von Gewalt betroffen. Und in ihre Heimatländer können sie auch nicht reisen, weil die Grenzen geschlossen sind. Eine schwierige Lage.

Was bedeutet das denn für die Frauen?

Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel: Ich betreue eine Frau, die mit ihren vier Kindern und ihrer Mutter in einer privaten Wohnung lebt. Die Wohnung gehört ihrem Bordellbetreiber, ist 20 Quadratmeter groß und kostet 4.000 Euro Miete pro Monat. Wenn sie dafür in der Prostitution arbeitet, dann darf sie dort wohnen. Man kann sich fragen: Warum zieht sie nicht aus? Aber gehen Sie mal mit einer Frau, die in der Prostitution arbeitet und vier Kinder hat, auf Wohnungssuche! Sie hat ja gar keinen Arbeitsnachweis, zum anderen ist Prostitution noch immer stigmatisiert. Die wenigsten Vermieter möchten eine Frau, die in der Prostitution arbeitet, als Mieterin. Es ist ein Teufelskreis, in dem die Frauen gefangen sind.

Wegen Corona ist ja Prostitution in Deutschland derzeit verboten. Bekommen denn die Frauen finanzielle Soforthilfen?

Nein, auch da fallen die Frauen meist durchs Raster. Es gibt vom Bund Hilfen für Solo-Selbstständige. Selbstständige oder Freiberufliche können bis zu 9.000 Euro beantragen, aber nur für laufende betriebliche Ausgaben. Eine Frau, die ihre Unterkunft verliert, hat keine betrieblichen Ausgaben mehr. Allerdings haben wir vom Familienministerium Rheinland-Pfalz für die Frauen eine tolle, unbürokratische Unterstützung bekommen. Das waren 400 Euro pro Frau in Not als Soforthilfe, das Geld ist schon verteilt. Wenn eine Frau zu mir kommt, die nichts mehr zu essen hat, dann kann ich ihr nicht einmal 20 oder 50 Euro für einen Einkauf geben, da unsere Spendengelder aufgebraucht sind. Wir würden uns daher über Spenden freuen, um den Frauen einen Einkauf oder Medikamente zahlen zu können.

Können die Frauen auch Arbeitslosengeld II beantragen?

Auch hier haben die meisten Frauen keinen Anspruch. Mit den Berechtigten füllen wir den Antrag aus, manchmal zusammen mit einer Dolmetscherin. Die meisten könnten ihn nicht alleine ausfüllen, weil sie nicht deutsch schreiben oder lesen können.

Das Arbeitsverbot bringt die Frauen in eine existenzielle Notlage. Fürchten Sie, dass Prostituierte trotz Corona ihrem Job nachgehen, trotz der Ansteckungsgefahr?

Das ist genau der Punkt! Die Frauen sind auf sich alleine gestellt. Auf der einen Seite gibt es ein Arbeitsverbot, an das sich die Frauen gerne halten würden, denn viele haben große Angst, sich bei einem Freier mit Corona anzustecken. Auf der anderen Seite überlegen die Frauen: Entweder gehe ich arbeiten und gehe das Risiko ein, mich anzustecken. Oder ich gehe nicht arbeiten, und habe kein Geld, um Essen zu kaufen. Und es gibt tatsächlich Freier, die das Angebot auch in Corona-Zeiten annehmen. Die Frauen machen das aus reiner Not, weil sie sich anders nicht über Wasser halten könnten. Viele Frauen stehen ja auch unter enormen Druck: Frauen aus Osteuropa haben oft Kinder im Heimatland, das heißt, die Familie erwartet auch die monatlichen Zahlungen dafür, dass die Kinder betreut und gepflegt werden.

