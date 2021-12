Notarzt aus Ludwigshafen: Kaum freie Betten für Notfälle wegen Corona

Die Corona-Zahlen in der Pfalz sind hoch, die Intensivstationen voll. Notärzte und Rettungskräfte in der Pfalz finden nur noch schwer einen Platz für Notfälle. Die Situation verschärfe sich täglich, sagt der Ludwigshafener Notarzt Fred Blaschke.

Dr. Fred Blaschke koordiniert die Notarzt-Einsätze in der Vorder-und Südpfalz privat

SWR Aktuell: Notärzte und Rettungssanitäter in der Pfalz haben gerade große Probleme, Notfallpatienten in Kliniken unterzubringen. Intensivstationen sind wegen Corona am Limit und freie Betten oft nicht verfügbar. Was heißt das im Moment für die Rettungskräfte?

Dr. Fred Blaschke: Das heißt für die Rettungsdienste, dass sie sehr häufig nicht direkt die nächste Klinik anfahren können, sondern dass eine andere Klinik gesucht werden muss. Dadurch entstehen längere Wege, längere Transportzeiten, die Rettungsmittel sind stärker ausgelastet. Und es ist häufig auch gar nicht einfach, eine geeignete Klinik oder eine geeignete Behandlungseinrichtungen für den jeweiligen Notfallpatienten zu finden.

Zur Person Dr. Fred Blaschke ist Ärztlicher Leiter der Rettungsdienste für die Vorder-und Südpfalz. Der Notfall-Mediziner ist Oberarzt in der BG Unfallklinik in Ludwigshafen.

SWR Aktuell: Wie problematisch ist das momentan?

Blaschke: Unsere Arbeit erschwert sich täglich.

SWR Aktuell: Aber man sagt doch: Bei Notfällen zählt jede Minute?

Blaschke: Genau. Es gibt diese Notfälle, bei denen wirklich jede Minute zählt. Und es gibt natürlich auch Notfälle, wo es nicht um Minuten geht, aber man trotzdem die richtige Klinik braucht. Bei Notfällen, wo es um jede Minute geht, glaube ich, dass wir sehr häufig noch in relativ kurzer Zeit die geeignete Behandlungseinrichtung finden können.

SWR Aktuell: Was erleben die Rettungssanitäter an schlimmen Situationen?

Blaschke: Wir hatten tatsächlich schon die Situation, dass wir mit einem Patienten wirklich eine Dreiviertelstunde vor der Klinik gewartet haben, bevor man ihn aufnehmen konnte. Wir sind dann im Rettungswagen, müssen den heizen und den Patienten mit Sauerstoff versorgen. Wir machen die Arbeit der Klinik dann quasi in der Fahrzeughalle!

Ein Notarzt im Einsatz (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR Aktuell: Das ist doch bestimmt auch für die Rettungssanitäter und Notärzte belastend?

Blaschke: Ja, natürlich. Wir haben auch im Rettungsdienst einen hohen Krankenstand. Daran sieht man die Belastung.

SWR Aktuell: Können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie die Situation der Rettungseinsätze derzeit erleben? Was sind die Probleme?

Blaschke: Wir haben einen sogenannten ZLB – einen zentralen, landesweiten Behandlungskapazitäten- Nachweis. Dort können Kliniken Behandlungskapazitäten abmelden. Das bedeutet, wenn eine Klinik zum Beispiel im Moment nicht operieren oder einen Herzinfarkt oder Schlaganfall nicht behandeln kann, dann wird das dort gemeldet. Und wir suchen dann über dieses System eine andere Klinik. Man muss jetzt zwar nicht ewig rumtelefonieren, dass das funktioniert, aber es kostet natürlich schon Zeit. Wenn jetzt eine Klinik grünes Licht gibt und zurückmeldet, dass wir den Patienten dorthin bringen können, dann müssen wir ihn trotzdem noch dort anmelden. Also es kommen schon Verzögerungen zustande. Und es kann natürlich vorkommen, dass jetzt für bestimmte Patienten alle Behandlungskapazitäten im Moment abgesagt sind.

SWR Aktuell: Das heißt, man kriegt den Notfallpatienten nirgends unter. Und dann?

Blaschke: Wir müssen dann mit dem Patienten wieder in die nächste geeignete Klinik und dort gegebenenfalls auch Wartezeiten in Kauf nehmen – wenn die Notaufnahmen überfüllt sind. Wenn dort einfach kein freier Platz mehr ist auf irgendeiner Patientenliege, dann kommt es sogar zu Wartezeiten vor den Klinken.

SWR Aktuell: Aber das zieht ja einen Rattenschwanz an weiteren Problemen nach sich: Der Rettungswagen ist ja dann für den nächsten Notfalleinsatz blockiert, oder?

Blaschke: Genau das ist richtig. Also dadurch, dass wir länger mit einem Patienten beschäftigt sind, stehen wir weniger für andere Notfälle zur Verfügung.

SWR Aktuell: Machen Sie sich Sorgen wegen der angespannten Lage momentan? Haben Sie Angst, dass das System kollabiert?

Blaschke: Angst vor einem Kollaps habe ich noch nicht. Es ist so schön, dass die Corona-Infektionszahlen derzeit etwas stagnieren und auch die Patientenzahlen auf den Intensivstationen. Wir sind jetzt zum Glück nicht mehr in einer steil ansteigenden Kurve bei Corona, wie wir das vor drei Wochen waren. Das lässt hoffen.

Im Notfall muss es schnell gehen - und funktionieren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Arne Dedert

SWR Aktuell: Was erwarten Sie jetzt von der Politik, von der neuen Bundesregierung?

Blaschke: Für uns in der Medizin, im Krankenhaus und der Patientenversorgung ist es natürlich eigentlich erschreckend und enttäuschend, wie wenig man getan hatte, um die jetzige Situation abzuwenden! Die Zeit war ja da und die Möglichkeiten - die anderen Länder haben es uns vorgemacht. Meine Erwartung ist, dass die Politik die Problematik ernster nimmt, und auch wirklich adäquat reagiert. Und vor allem rechtzeitig.

SWR Aktuell: Wie außergewöhnlich ist diese aktuelle Situation mit diesen ganzen Problemen im Alltag der Rettungskräfte?

Blaschke: Das ist absolut außergewöhnlich. Also wir kennen natürlich Infektionsgeschehen in den Wintermonaten mit Grippe-Epidemie oder Noro-Virus. Auch da haben wir starke Auslastungen. Aber wir haben dann nicht noch Corona, gleichzeitig viele Krankenstände in den Kliniken, beim Rettungsdienst und so wenig Kapazitäten, wie wir sie heute haben. Es gibt einfach viele Intensivbetten, die wegen des Personalmangels im Moment nicht betrieben werden können. Das ist einmalig, sowas hatten wir noch nie!