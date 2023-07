Vor gut einer Woche ist Nicolas Meyer (FWG) zum neuen Oberbürgermeister von Frankenthal gewählt worden. Im SWR-Interview sagt er, was er in Frankenthal verändern möchte.

Nicolas Meyer gewann überraschend gleich im ersten Wahlgang mit einer absoluten Mehrheit und holte laut dem amtlichen Endergebnis 55,4 Prozent der Stimmen. Noch arbeitet der 42-Jährige als Personalleiter im Polizeipräsidium Mannheim. Am 1. Januar 2024 wird er dann die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Martin Hebich übernehmen, der als parteiloser Bewerber angetreten war. SWR Aktuell hat mit dem frisch gewählten OB über seine Pläne für die kommenden acht Jahre gesprochen.

SWR Aktuell: Wie fühlen Sie sich denn jetzt eine Woche nach Ihrem Wahlsieg?

Meyer: Ich hatte noch gar nicht so richtig die Gelegenheit, dass zu verinnerlichen. Es gibt natürlich nach diesem fulminanten Sieg viele Gratulanten auf verschiedensten Wegen: telefonisch, über die sozialen Medien, per E-Mail aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich glaube, jetzt ins Wochenende hineingehend, fing es dann so langsam an, dass man das realisiert, dass es sich setzt und dass man das verarbeitet.

SWR Aktuell: Fühlen Sie sich durch das Ergebnis auch für Ihre Arbeit als OB gestärkt?

Meyer: Es ist ein großer Vertrauensbeweis. Und es freut mich natürlich enorm, dass so viele Menschen mir das Amt des Oberbürgermeisters zutrauen, auch mit all den Herausforderungen, die anstehen. Und ja: Es stärkt einem sicherlich auch etwas den Rücken, dass so viele Wähler hinter einem stehen. Aber ich bin natürlich auch realistisch. So was kann auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, je nachdem, wie man agiert. Man hat sich Vertrauen erarbeitet, und jetzt muss man natürlich auch entsprechend die Dinge umsetzen und in die richtige Richtung manövrieren.

SWR Aktuell: Was sind denn die ersten Schritte, die Sie geplant haben?

Meyer: Die Amtszeit beginnt ja zum 1. Januar 2024. Dazu habe ich schon Gespräche mit dem derzeitigen Oberbürgermeister Hebich geführt. Wie wir den Prozess der Einarbeitung und auch die Übergabe gestalten wollen, dazu werden wir uns dann übernächste Woche treffen. Und dann werde ich natürlich versuchen, diese verbleibenden Monate bis zum 1. Januar bestmöglich und ganz intensiv zu nutzen: Vor allem zum gegenseitigen Kennenlernen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung oder für Gespräche mit den Amtsleitern. Und das werde ich dann noch ergänzen durch Gespräche mit den Fraktionen und mit den Ortsvorstehern. Damit will ich dann auch gemeinsam Prioritäten festlegen, wie ich in das erste halbe Jahr nach der Amtsübernahme einsteige.

SWR Aktuell: Gibt es denn Themen, die Sie gleich zu Beginn als OB angehen wollen?

Meyer: Ein wichtiger Prozess ist gleich zu Anfang, dass wir uns das Bewerbermanagement anschauen bei der Stadt Frankenthal. Wir haben ja in vielen Bereichen Fachkräftemangel. In der Verwaltung selbst gibt es viele offene, unbesetzte Stellen, insbesondere auch in der Kfz-Zulassungsstelle, in der Führerscheinstelle oder beim Bauamt - und natürlich müssen wir auch immer an unsere Erzieherinnen und Erzieher denken. Die Situation bei uns in den Kitas ist sehr angespannt, mit einer großen Warteliste und mit vielen offenen Stellen. Das ist auch ein Themenfeld, wo ich dann gerne meine Expertise als Personalchef vom Polizeipräsidium Mannheim einbringen möchte. Ziel ist natürlich, dass wir diese unbesetzten Stellen schnellstmöglich und gut wieder besetzen können, damit man die Ziele, Visionen und Ideen, die wir identifiziert haben, mit einer schlagkräftigen Verwaltung umsetzen kann.

SWR Aktuell: Haben Sie sich einen Zeitplan gesetzt, bis wann Sie bestimmte Sachen umsetzen wollen?

Meyer: Einen konkreten Zeitplan noch nicht. Was ich nicht machen möchte, ist in so eine Art Aktionismus zu verfallen, nur um irgendwelche Ergebnisse zu präsentieren. Das Ganze soll dann schon Hand und Fuß haben. Und wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir das gemeinsam mit den Mitarbeitenden machen. Das wird sicherlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und da möchte ich mich noch nicht auf konkrete Zeiträume festlegen.

SWR Aktuell: Was sind noch wichtige Themen für Sie?

Meyer: Die Innenstadtentwicklung ist ein ganz großes Thema. Das kann man schon als Sorgenkind bezeichnen. Daneben haben wir noch den Wohnungsbau: Da sind in den letzten sieben Jahren sehr, sehr wenige Wohneinheiten gebaut worden. Wir müssen Wohnraum schaffen, bezahlbaren Wohnraum. Wir haben über 20 Bebauungsplanverfahren in der Pipeline. Und die müssen wir mit einem guten und motivierten Bauamt auch in die Umsetzung bringen, dass dann auch in Frankenthal wieder Wohnraum zur Verfügung steht. Das ist wiederum wichtig für die Unternehmer, für Fachkräfte, die man hierherbringen möchte. Und dann haben wir natürlich das Thema Mobilität und Klimawende. Aber auch Freizeitmöglichkeiten für unsere Jugendlichen. Auch das sind wichtige Themen, die wir angehen müssen, damit unsere Jugendlichen ihre Freizeit wieder verstärkt in Frankenthal verbringen.

SWR Aktuell: Wie sieht es denn aus mit den Mehrheitsverhältnissen im Stadtrat? Sie brauchen mehrere Fraktionen, die Sie unterstützen.

Meyer: In Frankenthal wird individuell zu jedem Antrag abgestimmt. Das finde ich auch gut so. Das ist hier in Frankenthal noch nie ein Durchregieren gewesen. Ich bringe da immer gern Beispiele aus vielen anderen Städten, wo Parteilose regieren und auch FWG-Oberbürgermeister ohne Mehrheiten im Rücken. Das funktioniert dort auch ganz hervorragend und das war die letzten sieben Jahre in Frankenthal auch schon so, dass die Fraktionen ganz individuell über die Inhalte abstimmen. Von daher sehe ich da kein Problem.

SWR Aktuell: Gibt es denn irgendwas, was Sie anders machen wollen als Ihr Vorgänger?

Meyer: Ich würde es mal so formulieren: Jeder hat einen gewissen Führungsstil, einen Umgangsstil, einen Kommunikationsstil. Und da sind wir sicherlich in gewissen Punkten unterschiedlich. Aber den Weg muss man finden, wenn man im Amt ist. Und von daher geht es dann, peu à peu, Stück für Stück voran, jeder in seinem Stil und auf seine Art und Weise.

SWR Aktuell: Bedeutet das für Sie eine offene Kommunikation?

Meyer: Ja, offene Kommunikation. Transparenz, das Prinzip der offenen Tür. Das sind die Merkmale, die mich auszeichnen - jetzt gar nicht in Abgrenzung zu irgendjemand anderem. Transparenz, Kommunikation, also auch das, was ich im Wahlkampf gemacht habe: Gute Erreichbarkeit und ein vertrauensvoller, kooperativer Führungsstil.