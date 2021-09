Ärztlicher Berater Impfzentrum Landau: Schließung kommt zu früh

Das Impfzentrum in Landau wird nach über 100.000 Impfungen Ende September schließen. Doch ist das wirklich der richtige Zeitpunkt? Wir haben mit dem Ärztlichen Fachberater des Impfzentrums Peter Wollny gesprochen.

SWR Aktuell: Ende September wird das Impfzentrum Landau und weitere Impfzentren geschlossen. Ist das der richtige Zeitpunkt?

Dr. Peter Wollny: Also ich denke aus ärztlicher Sicht, dass es sicherlich noch zu früh ist, die Impfzentren zu schließen. Wir haben ja immer noch keine Impfquoten erreicht, die wir uns für die Herdenimmunität wünschen würden. Insofern muss man sagen, es ist sicherlich ein sehr früher Zeitpunkt, obgleich natürlich auch Impfangebote geschaffen wurden, die bis zum Jahresende oder gar ins erste Quartal 2022 reichen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Hausärzte das Ganze nur schwer bis gar nicht abfangen können.

Dr. Peter Wollny ist Ärztlicher Berater des Impfzentrums Landau Sebastian Drolshagen

SWR Aktuell: Sehen sie denn noch weitere Gefahren durch die Schließung?

Wollny: Im Worst Case könnte es passieren, dass sich deutlich weniger Leute impfen lassen, weil die Hürde einen Impftermin zu vereinbaren einfach zu hoch ist. Zudem haben niedergelassene Ärzte genug mit dem Alltagsgeschäft zu tun. Hinzu kommt ein starker Ärztemangel auf dem Land.

Impfzentrum in Landau in der Pfalz SWR

SWR-Aktuell: Sie haben sich in den vergangenen Monaten sehr für Impfungen ausgesprochen. Wie stark war denn da der Gegenwind, der Ihnen da entgegengeblasen hat?

Wollny: Letztendlich ist es natürlich schon so: Wenn man sich stark für Impfungen ausspricht, dann wird das von einer gewissen Szene, auch von Querdenkern, aufgegriffen. Mein Name ist auch bei einigen Querdenker-Demonstrationen gefallen. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass das überwiegende Feedback positiv war.

SWR-Aktuell: In Rheinland-Pfalz wird momentan über eine mögliche 2G-Regelung diskutiert. Würden sie das begrüßen?

Wollny: Grundsätzlich wird dadurch natürlich ein gewisser Druck aufgebaut. Ich glaube, dass dieser Druck auch ein Stück weit notwendig ist, um so manchen Nachzügler noch zu mobilisieren. Was die Ausbreitung der Pandemie angeht, ist 2G aus medizinischer Sicht sicherlich sehr sinnvoll. Man muss sich natürlich nur im Klaren darüber sein, dass es auch Leute gibt, die sich nicht impfen lassen können. Das sind sicherlich sehr wenige, aber die gibt es. Ich finde die derzeit geltende 2-G plus Regelung passender. So können Getestete auch am Alltag teilhaben. Aber letztendlich ist die Impfung in meinen Augen natürlich eigentlich der einzige Weg, um aus der Pandemie zu kommen.

In einer Arztpraxis wird ein 12-jähriges Mädchen geimpft. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Fabian Sommer

SWR-Aktuell: Bald könnte ein Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren auf den Markt kommen. Wie hoch schätzen Sie das Risiko für ungeimpfte Kinder ein?

Wollny: Der Impfstoff wurde ja bereits von Biontech entwickelt, die dazu erst kürzlich eine Studie präsentiert haben. Aktuell merkt man schon relativ deutlich, dass natürlich die ungeschützte Gruppe der Kinder häufig an Corona erkrankt. Ich habe es vor kurzem im Bekanntenkreis wieder erlebt, dass eine Klassenfahrt stattgefunden hat und nahezu alle Kinder, die in einem Raum geschlafen haben, sich auch infiziert haben.

Jetzt kann man natürlich sagen, dass der Krankheitsverlauf bei Kindern klassischerweise deutlich milder ist. Nichtsdestotrotz wissen wir aber über Langzeitfolgen von an Corona erkrankten Kindern nicht viel. Und es gibt ja auch durchaus Langzeitfolgen, die bekannt sind, die in einer Häufigkeit von eins zu 5.000 auftreten. Insofern ist wahrscheinlich der nächste Schritt, dass wir auch die Kinder irgendwann impfen sollten, obgleich ich natürlich die Sorgen vieler Eltern verstehen kann. Ich bin selbst Vater zweier Kinder. Allerdings, muss man sagen, dass man eine Impfung ruhigen Gewissens in Betracht ziehen kann, sobald es eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) geben sollte.

Pressestelle Stadtverwaltung Landau in der Pfalz

SWR-Aktuell: Kommen wir nochmal zurück zum Landauer Impfzentrum. Wie lange sollte es denn Ihrer Meinung nach noch geöffnet bleiben?

Wollny: Es wäre sicherlich gut gewesen, wenn wir über die Wintermonate noch offen gehabt hätten. So hätten wir eine deutlich höhere Durchimpfungsrate erreichen können.