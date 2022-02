Ukraine-Konflikt: Was sagen zwei Ukrainerinnen aus der Pfalz?

Wie erleben Menschen aus der Ukraine die Situation in ihrem Heimatland? Welche Sorgen treiben sie um? Wir haben zwei Frauen aus der Ukraine gefragt, die in der Pfalz wohnen.

Die gebürtige Ukrainerin Valentina Sobetska ist 52 Jahre alt und lebt seit 2013 in Ludwigshafen. Sie ist unruhig und macht sich Sorgen, denn ihr 33-jähriger Sohn und ihre beiden Enkel - zwei und sechs Jahre alt - leben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

"Ich habe gerade mit meinem Sohn telefoniert. Er hat gesagt, er sei in großer Sorge um die Kinder". Die Familie habe Angst, dass Russland angreife. Ihr Sohn bringe den sechsjährigen Sohn in die Schule und die zweijährige Tochter in den Kindergarten. Aber die Erzieherinnen und Lehrer wüssten nicht, wie sie die Kinder schützen und wohin sie sie bringen sollen im Notfall. Es gebe keinen Notfallplan, um die Bevölkerung zu schützen, sagt Sobetska.

Die Familie des Sohnes lebe im Osten der Hauptstadt. Dort gebe es keine Bunker, um die Bevölkerung im Ernstfall zu schützen, sagt sie. Sobetska macht sich deshalb große Sorgen um ihre Familie. Sie hat Angst, dass Russland einen großen Damm im Norden der Stadt zerstören könnte. Die Stadt ist durch einen Fluss geteilt. Ein Dammbruch würde eine Katastrophe für die Bewohner bedeuten.

Ukrainerin aus Ludwigshafen: Es ist schon Krieg in der Ukraine

Seitdem die Krim vor acht Jahren von Russland annektiert wurde, gebe es dort ständig Tote. Auch ihr Neffe sei getötet worden, erzählt Sobetska. Sie engagiere sich in der Anti-Kriegsbewegung für die Ukraine, um die Menschen in Deutschland auf die Zustände in ihrem Heimatland aufmerksam zu machen. Sie engagiert sich auch für die Kinderhilfe Ukraine – Rhein-Neckar für Novograd-Volynskij“. "Es ist kein Konflikt. Es ist wirklich Krieg. Seit der Besetzung der Krim vor acht Jahren herrscht in der Ukraine Krieg", sagt sie. Viele hätten das noch nicht realisiert.

"Wir brauchen Waffen, um uns zu schützen"

Die Ukraine hatte zuletzt Waffen aus Deutschland gefordert, um sich im Angriffsfall verteidigen zu können. Sobetska versteht das: "Wenn wir bombardiert und viele wichtige strategische oder militärische Standorte zerstört werden, dann ist es schon zu spät", sagt sie. Deshalb sei es wichtig, dass die Ukraine wirklich zeigen könne: "Wir können uns wirksam schützen, damit die Russen nicht zu uns kommen." Und damit würde eigentlich auch die Demokratie und Europa geschützt, sagt die 52-Jährige.

Vor 30 Jahren sei die Unabhängigkeit der Ukraine wieder erneuert worden. Und seit 30 Jahren wolle Russland diese Unabhängigkeit nicht anerkennen. "Russland kommt mit Gewalt und sagt, wir sind Brüder und gibt uns seine sogenannte Liebe, aber mit Vergewaltigung kann man keine große Liebe empfinden," sagt die Mutter und Oma.

"Normales" Manöver oder Vorbereitung zur Invasion in die Ukraine? dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP | --

Fotografin aus Ludwigshafen: Meine Heimat ist die Ukraine

Das sieht auch Sofia Samoylova aus Ludwigshafen so. Die 32-jährige Fotografin und Filmemacherin ist in Russland geboren und in der Ukraine aufgewachsen. Im Alter von zehn Jahren kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. "Meine mentale Heimat ist die Ukraine, weil ich noch viele Kindheitserinnerungen damit verbinde", so Samoylova. Russland feuere dagegen so viele negative Emotionen an, dass es schwierig sei, sich mit diesem Land verbunden zu fühlen oder gar Liebe dafür zu empfinden.

Sorge um die Großeltern

Samoylovas Großeltern leben noch in einer Stadt in der Zentralurkraine. Der Opa habe Alzheimer und bekomme von dem drohenden Krieg nichts mehr mit. Die Oma sei mit ihren 88 Jahren noch sehr klar bei Verstand. Aber ihre Großmutter habe sich einen Schutzpanzer angelegt, bewahre auf jeden Fall Ruhe und glaube auch nicht so ganz, dass die Russen demnächst angreifen, so die 32-Jährige. "Aber ich denke mir auch aus der Sicht meiner Großeltern ist das eine gesunde Haltung, weil wenn man wirklich wahrnimmt, was da vor der Haustür stattfindet, dann wäre das ein großer Stressfaktor." Denn die Großeltern hätten ja noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt.

Die Enkelin fürchtet schon, dass die Russen einmaschieren könnten. Sie glaube aber nicht, dass sie dann die zivile Bevölkerung töten, so Samoylova. Es gehe ja mehr um die Machtergreifung.

Im schlimmsten Fall sei sie bereit, in die Ukraine zu fahren und die Großeltern in Sicherheit zu bringen. Aber jetzt wolle sie erst einmal Ruhe bewahren.

Ukraine: Stimmung bei Freunden total unterschiedlich

Die selbstständige Fotografin reist oft in die Ukraine, um ihre Großeltern zu besuchen, aber auch um in den Kriegs- und Krisengebieten zu filmen und daraus zu berichten. Die Stimmung in der Bevölkerung sei gespalten, sagt Samoylova. Auch bei ihren Freunden.

"Es gibt die Sichtweise totale Panik: Wir bereiten uns auf die Flucht vor und machen Reisepässe und schauen, wo wir hin können. Andererseits totale Entspannung: Alles geht so weiter wie gehabt."

Deutschland sollte klare Haltung für Ukraine zeigen

Sie würde sich wünschen, dass Deutschland klar Haltung zeigt, so Samoylova: "Was der Ukraine auf jeden Fall helfen würde, wäre, wenn Deutschland sagen würde: Wir unterstützen Nordstream II nicht mehr. Wir stoppen das Projekt, egal wie viel das gekostet hat. Unsere Priorität liegt auf Menschenleben und auf einer gesunden demokratischen Haltung." Sie finde es extrem peinlich, dass Deutschland 5.000 Helme an die Ukraine geliefert hatte. Einer ihrer ukrainischen Freunde habe dazu gesagt: "Sag mal, habt ihr den Verstand verloren?"

"Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die Lage, sondern auch die Menschen in der Ukraine ernst genommen werden."